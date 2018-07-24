Микродиски помогут заглянуть в глубины внутренних органов
При этом понадобится не более 39 пикограмм наноструктур.
При этом понадобится не более 39 пикограмм наноструктур.
Ученые из МФТИ, Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН, НИТУ «МИСиС» и Аргоннской национальной лаборатории (США) создали магнитные наноструктуры, пригодные для введения в организм и повышения чувствительности и информативности разных методов визуализации внутренних органов. С их помощью можно будет заметно поднять разрешение
Авторы работы создали железоникелевые (сплав пермаллой) микродиски диаметром в 1,5 микрометра и толщиной в несколько нанометров. Каждый диск благодаря своей форме создает вихреобразное магнитное поле, которое придает ему необычные свойства. В частности, такие диски не имеют остаточной намагниченности — ее магнитные моменты у них направлены противоположно и гасят друг друга. А это значит, что диски создают мало магнитного «шума», неизбежного для объектов с остаточной намагниченностью.
За счет всех этих особенностей их можно обнаружить в организме лабораторных животных уже при массе в 39 пикограмм (триллионных грамма). Проведенные эксперименты по дистанционной регистрации подобных наноструктур в организме лабораторных животных in vivo (когда они еще живы) и ex vivo (после извлечения органа или ткани из организма) подтвердили перспективность использования нового метода как в биологических исследованиях, так и медицине.
Чтобы обнаружить магнитное микродиски в организме животных использовалось воздействие на наночастицы внешним переменным магнитным полем на двух различающихся частотах. После такой обработки наноструктура обеспечивала «ответный» сигнал в виде их линейной комбинации. Новый метод позволяет регистрировать от 60 зептомолей (секстиллионных долей) обычных коллоидных магнитных наночастиц. Это беспрецедентная для магнитных методов чувствительность, сравнимая с порогом регистрации радиоактивных
Вероятность обнаружить магнитные микродиски существенно зависит от их ориентации в пространстве. Если направление магнитного поля параллельно плоскости дисков, то значение вторичных сигналов, улавливаемых внешней аппаратурой, максимально. Увеличение угла между направлением магнитного поля и плоскостью дисков приводит к монотонному убыванию сигнала.
Ученые провели и ряд биофизических экспериментов по изучению динамики полученных наночастиц в кровотоке лабораторных мышей in vivo и их поведению в тканях различных органов ex vivo. Их наблюдение происходило в хвостовой вене и артерии мыши (под анестезией) при помещении ее хвоста в измерительную катушку. Включение внешнего магнитного поля небольшой напряженности (15 эрстед) резко усиливало сигнал магнитного отклика. Аналогичная операция с использованием вместо микродисков магнитных микросфер из того же материала не дало существенного усиления
Результаты опытов показали, что накопление дисков происходило в печени, селезенке и легких. При воздействии внешним магнитным полем на микродиски в разных органах получали разную степень увеличения
Подобные магнитные нанообъекты, регистрируемые с высокой чувствительностью, представляют большой интерес для применения в качестве нанометок в ДНК- и иммуноанализе, биосенсорике и защите от подделки медицинских препаратов, маркируемых такими микродисками.