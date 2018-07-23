В Башкирии по вине приставов по полю разбросало сотни копий паспортов

Источник: РИА Новости

В надзорный орган обратились представители минэкологии региона, которые нашли на поле Баймакского района Башкирии сотни копий паспортов, судебные документы и иные персональные данные о местных жителях.

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«Выяснилось, что в октябре 2017 года приставы города Сибай приняли решение об уничтожении почти 18 тысяч оконченных исполнительных производств, не подлежащих хранению. Документы должны были быть сожжены экспертной комиссией на территории карьера в Баймакском районе. Однако сотрудники службы не проконтролировали полное уничтожение бумаг. В результате часть материалов, в которых содержались паспортные данные граждан и иные документы, порывами ветра разбросало по прилегающей территории на значительное расстояние», — сообщили в прокуратуре.

По данным надзорного органа, прокурор района внес в адрес руководителя республиканского управления федеральной службы судебных приставов представление, по результатам рассмотрения которого пять должностных лиц предупреждены о неполном должностном соответствии.