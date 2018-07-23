В центре Одессы похитили гипсовую кошку-геймера

Источник: Publika.md

Композиция, где гипсовая кошка сидела на скамейке и лапой играла с нарисованными на планшете рыбками, находилась в переулке Маяковского и называлась «Пушинка». Кража произошла около 4.00 утра.

Камера наблюдения сняла как неизвестный мужчина отломал фигуру кошки от скамейки и скрылся с ней в неизвестном направлении.

По словам автора проекта, Пушинка прожила на Маяковского 18 дней.