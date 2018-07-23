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21:23 (мск), источник: Publika.md

В центре Одессы похитили гипсовую кошку-геймера

В Одессе похитили гипсовую статую кошки-геймера, установленную в рамках проекта «Одесские коты».

Источник: Publika.md

Композиция, где гипсовая кошка сидела на скамейке и лапой играла с нарисованными на планшете рыбками, находилась в переулке Маяковского и называлась «Пушинка». Кража произошла около 4.00 утра.

Камера наблюдения сняла как неизвестный мужчина отломал фигуру кошки от скамейки и скрылся с ней в неизвестном направлении.

По словам автора проекта, Пушинка прожила на Маяковского 18 дней.

Издание отмечает, что это не первый случай кражи статуи кота в городе. В прошлый раз неизвестные похитили скульптуру, изображавшую любимого кота писателя-сатирика Михаила Жванецкого, пишет Газета.Ru.

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