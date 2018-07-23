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20:28 (мск), источник: N + 1

Слонов предложили отпугивать пчелиными феромонами

Запах пчелиных феромонов отпугивает слонов, говорится в исследовании, опубликованном в Current Biology. Пчелиные феромоны, таким образом, могут быть использованы в качестве репеллента, который не представляет угрозы ни для людей, ни для слонов.

Источник: cocoparisienne/СС0

В Африке столкновения между дикими слонами и людьми не редкость и могут быть трагичны для обеих сторон. Слоны уничтожают урожай, ломают деревья, а иногда могут и растоптать человека. Люди, в свою очередь, часто убивают слонов, приближающихся к поселениям, по умолчанию считая их опасными. Вот почему поиски средств, способных удержать слонов на расстоянии от жилья и полей, очень актуальны, особенно учитывая скорость роста населения Африки. Ранее ученые уже заметили, что неплохим способом отпугнуть слонов оказались пчелиные ульи, и в новой работе исследователи работали в этом же направлении.

Дело в том, что когда крупное животное оказывается близко к улью, пчелы чувствуют угрозу и выделяют тревожные феромоны, чтобы предупредить других пчел быть готовыми прогнать врага. Слоны научились распознавать этот запах и сторонятся его, чтобы не быть ужаленными.

Профессор энтомологии Марк Райт (Mark G. Wright) из Гавайского университета США и его южноафриканские коллеги провели эксперимент в одном из национальных парков в Южной Африке. Исследователи взяли специальные медленно высвобождающие запах матрицы SPLAT, изготовленные компанией ISCA Technology, и поместили в них смесь феромонов, которые африканские пчелы (Apis mellifera scutellata) выделяют при опасности.

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Из всех компонентов, входящих в состав феромонов, в матрицы поместили только два вещества, которые вызывают сильную реакцию у пчел — изоамилацетат и 2-гептанон в равных пропорциях. Матрицы поместили в белые носки и развесили на высоте метра над землей около водоемов, которые часто посещают слоны (Loxodonta africana). Контрольная группа носков была также развешана вокруг водоема в другой день, но не содержала запаха. Поведение слонов, приближающихся к водоему, снимали на видео.

Большинство слонов (в среднем 75 процентов), приблизившихся к носкам с запахом достаточно близко, насторожились и потом отошли. Контрольные носки без запаха слоны или игнорировали или проявляли к ним интерес: пробовали взять их и рассмотреть поближе, — ни одного слона носки без феромонов не отпугнули.

Некоторые фермеры уже используют это свойство и устанавливают ульи по периметру полей. Тем не менее, использование матриц с запахом может быть как более дешевым, так и более простым в использовании методом отпугивания слонов. Матрицы с феромонами разрабатывались для отпугивания насекомых от полей и садов, но это исследование открывает новую возможность — использовать феромоны для безопасного отпугивания крупных млекопитающих.

Такая необходимость становится все более острой, поскольку количество людей растет и увеличиваются зоны столкновений с дикими животными. Недавно мы писали о том, какие меры могут стать эффективными для снижения конфликтов между львами и людьми..

Александра Кочеткова

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