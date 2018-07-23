Штормовое предупреждение объявлено на вторник 24 июля
При грозах ветер будет усиливаться до шквалистого: его порывы могут достигать скорости 15−20 метров в секунду.
При грозах ветер будет усиливаться до шквалистого: его порывы могут достигать скорости 15−20 метров в секунду.
МИНСК, 23 июл — Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено на вторник 24 июля Республиканским центром по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Обильные дожди идут в республике уже вторую неделю: местами в стране выпало до 80% месячной нормы осадков.
«В дневные часы во вторник на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, местами сильные ливни», — сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что при грозах ветер будет усиливаться до шквалистого: его порывы могут достигать скорости 15−20 метров в секунду.
В связи с неблагоприятными погодными условиями по стране снова был объявлен оранжевый (предпоследний) уровень опасности.
Оранжевый уровень опасности объявляется в Беларуси в случае, если погодные условия могут представлять реальную угрозу, негативно влиять на