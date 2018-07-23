МИНСК, 23 июл — Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено на вторник 24 июля Республиканским центром по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

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Обильные дожди идут в республике уже вторую неделю: местами в стране выпало до 80% месячной нормы осадков. Из-за ливней происходят подтопления, ликвидировать которые приходится не только коммунальным службам, но и МЧС.

«В дневные часы во вторник на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, местами сильные ливни», — сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что при грозах ветер будет усиливаться до шквалистого: его порывы могут достигать скорости 15−20 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными погодными условиями по стране снова был объявлен оранжевый (предпоследний) уровень опасности.