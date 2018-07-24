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07:21 (мск), источник: Kazinform

Дожди, грозы и туман прогнозируют синоптики в Казахстане во вторник

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На большей части Казахстана во вторник с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами ожидаются дожди с грозами, усиление ветра на юге с пыльной бурей. Местами по республики ожидается туман, шквал, возможен град, сообщает РГП «Казгидромет».

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Источник: Kazinform

В Акмолинской, Жамбылской областях местами ожидается шквал, усиление ветра 15−23 м/с, возможен град, в Акмолинской ночью и утром туман.

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В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15−20 м/с, местами порывы 23−28 м/с, местами шквал, возможен град.

В Карагандинской, Павлодарской областях местами возможен град, ночью и утром туман, ветер 15−20 м/с.

В Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской, днем в Атырауской областях местами ветер 15−20 м/с, в Кызылординской, Туркестанской областях с пыльной бурей.

В Актюбинской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской областях сохранится сильная жара.

В Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Жамбылской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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