Дожди, грозы и туман прогнозируют синоптики в Казахстане во вторник

В Акмолинской, Жамбылской областях местами ожидается шквал, усиление ветра 15−23 м/с, возможен град, в Акмолинской ночью и утром туман.
В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15−20 м/с, местами порывы 23−28 м/с, местами шквал, возможен град.
В Карагандинской, Павлодарской областях местами возможен град, ночью и утром туман, ветер 15−20 м/с.
В Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской, днем в Атырауской областях местами ветер 15−20 м/с, в Кызылординской, Туркестанской областях с пыльной бурей.
В Актюбинской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской областях сохранится сильная жара.
В Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Жамбылской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.