Дожди, грозы и туман прогнозируют синоптики в Казахстане во вторник

Дожди, грозы и туман прогнозируют синоптики в Казахстане во вторник

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На большей части Казахстана во вторник с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами ожидаются дожди с грозами, усиление ветра на юге с пыльной бурей. Местами по республики ожидается туман, шквал, возможен град, сообщает РГП «Казгидромет».