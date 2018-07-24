Ученые смогли обратить старение вспять
МОСКВА — РИА Новости. Сотрудники Университета Алабамы в Бирмингеме смогли управлять процессом старения у мышей, контролируя функции ДНК в митохондриях. Об этом сообщает портал EurekAlert.
МОСКВА — РИА Новости. Сотрудники Университета Алабамы в Бирмингеме смогли управлять процессом старения у мышей, контролируя функции ДНК в митохондриях. Об этом сообщает портал EurekAlert.
Исследователи внесли в ДНК митохондрий грызунов мутацию, которая затрагивает ген POLG, кодирующий фермент
Исследователи добавили в пищу и воду животных антибиотик доксициклин, который спровоцировал мутацию в митохондриальной ДНК (мтДНК) грызунов. Это вызвало нарушение функций органоидов клетки и способствовало истощению мтДНК, что, в свою очередь, спровоцировало ускоренное развитие признаков старения, таких как выпадение волос и появление морщин, а также некоторые изменения в других органах мышей.
После прекращения потребления доксициклина и «отключения» гена, ответственного за дисфункцию митохондрий, кожа грызунов вновь стала гладкой, а волосяной покров густым. При этом внешне мыши, перенесшие генную мутацию, были неотличимы от здоровых животных того же возраста.
Исследователи отмечают, что истощение мтДНК у людей также связано со старением, развитием
Ученые пришли к выводу, что можно обратить процесс старения вспять, если восстановить митохондриальную функцию.
«Данный опыт на мышах предоставит беспрецедентную возможность для разработки профилактических и терапевтических лекарств, направленных на улучшение митохондриальных функций для лечения связанных со старением патологий кожи и волос и других заболеваний человека, в которых дисфункция митохондрий играет значительную роль», — говорит один из авторов работы доктор Кешав Сингх.