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01:11 (мск), источник: РИА Новости

Ученые смогли обратить старение вспять

МОСКВА — РИА Новости. Сотрудники Университета Алабамы в Бирмингеме смогли управлять процессом старения у мышей, контролируя функции ДНК в митохондриях. Об этом сообщает портал EurekAlert.

Источник: AP 2018

Исследователи внесли в ДНК митохондрий грызунов мутацию, которая затрагивает ген POLG, кодирующий фермент ДНК-полимеразу гамма. Повреждение гена вызывает нарушение функций митохондрий, что способствует менее эффективному запасанию энергии. Это, в свою очередь, приводит к развитию признаков старения.

Исследователи добавили в пищу и воду животных антибиотик доксициклин, который спровоцировал мутацию в митохондриальной ДНК (мтДНК) грызунов. Это вызвало нарушение функций органоидов клетки и способствовало истощению мтДНК, что, в свою очередь, спровоцировало ускоренное развитие признаков старения, таких как выпадение волос и появление морщин, а также некоторые изменения в других органах мышей.

После прекращения потребления доксициклина и «отключения» гена, ответственного за дисфункцию митохондрий, кожа грызунов вновь стала гладкой, а волосяной покров густым. При этом внешне мыши, перенесшие генную мутацию, были неотличимы от здоровых животных того же возраста.

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Исследователи отмечают, что истощение мтДНК у людей также связано со старением, развитием сердечно-сосудистых заболеваний, сахарным диабетом, неврологическими расстройствами и раком.

Ученые пришли к выводу, что можно обратить процесс старения вспять, если восстановить митохондриальную функцию.

«Данный опыт на мышах предоставит беспрецедентную возможность для разработки профилактических и терапевтических лекарств, направленных на улучшение митохондриальных функций для лечения связанных со старением патологий кожи и волос и других заболеваний человека, в которых дисфункция митохондрий играет значительную роль», — говорит один из авторов работы доктор Кешав Сингх.

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