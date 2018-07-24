Ученые смогли обратить старение вспять

Источник: AP 2018

Исследователи внесли в ДНК митохондрий грызунов мутацию, которая затрагивает ген POLG, кодирующий фермент ДНК-полимеразу гамма. Повреждение гена вызывает нарушение функций митохондрий, что способствует менее эффективному запасанию энергии. Это, в свою очередь, приводит к развитию признаков старения.

Исследователи добавили в пищу и воду животных антибиотик доксициклин, который спровоцировал мутацию в митохондриальной ДНК (мтДНК) грызунов. Это вызвало нарушение функций органоидов клетки и способствовало истощению мтДНК, что, в свою очередь, спровоцировало ускоренное развитие признаков старения, таких как выпадение волос и появление морщин, а также некоторые изменения в других органах мышей.

После прекращения потребления доксициклина и «отключения» гена, ответственного за дисфункцию митохондрий, кожа грызунов вновь стала гладкой, а волосяной покров густым. При этом внешне мыши, перенесшие генную мутацию, были неотличимы от здоровых животных того же возраста.

Читайте также Чем бы Айболит сейчас лечил зверей?

Исследователи отмечают, что истощение мтДНК у людей также связано со старением, развитием сердечно-сосудистых заболеваний, сахарным диабетом, неврологическими расстройствами и раком.

Ученые пришли к выводу, что можно обратить процесс старения вспять, если восстановить митохондриальную функцию.