Росстат улучшил демографический прогноз

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Прогноз обновлен с учетом госпрограммы «Развитие здравоохранения», принятой в конце прошлого года. Она предусматривает увеличение продолжительности жизни и снижение смертности, что способствует естественному приросту населения.

Задачу добиться устойчивого естественного прироста в майских указах поставил президент РФ Владимир Путин.

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Однако выполнить ее исключительно за счет рождаемости не удастся — ведь сейчас в детородный возраст вступило малочисленное поколение «демографической ямы» 1990-х годов.

В то же время Росстат прогнозирует прирост мигрантов. Ежегодно в РФ могут прибывать до полумиллиона человек.