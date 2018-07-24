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01:40 (мск), источник: Известия

Росстат улучшил демографический прогноз

Росстат повысил прогноз численности населения до 157 млн человек к 2036 году. Ранее служба ожидала не более 154 млн.

Источник: Janko Ferlič / CC0

Прогноз обновлен с учетом госпрограммы «Развитие здравоохранения», принятой в конце прошлого года. Она предусматривает увеличение продолжительности жизни и снижение смертности, что способствует естественному приросту населения.

Задачу добиться устойчивого естественного прироста в майских указах поставил президент РФ Владимир Путин.

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Однако выполнить ее исключительно за счет рождаемости не удастся — ведь сейчас в детородный возраст вступило малочисленное поколение «демографической ямы» 1990-х годов.

В то же время Росстат прогнозирует прирост мигрантов. Ежегодно в РФ могут прибывать до полумиллиона человек.

Эксперты отмечают, что увеличить численность населения можно будет как раз за счет мигрантов, а также предоставляя гражданство в упрощенном порядке этническим русским.

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