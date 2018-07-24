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02:54 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Памятник достался «Шоколаду»

Историческая усадьба у Кремля отошла рестораторам.

Источник: РИА "Новости"

Структура владельца сети кафе «Шоколад» и ресторанов IL Pizzaiolo Александра Карпушенко выкупила у мэрии Москвы права долгосрочной аренды по льготной ставке 1 руб. за 1 кв. м флигеля усадьбы XVIII века на Кремлевской набережной. После реставрации здесь может быть открыт ресторан. Но пешая доступность к Кремлю скорее минус для окупаемости проекта, чем плюс, убеждены эксперты.

Группа компаний «Шоколад» (управляет одноименными кафе, ресторанами IL Pizzaiolo, баром Lюstra и мастерской десертов) выиграла права на реставрацию и аренду флигеля усадьбы Зотова—Алябьева XVIII века на Кремлевской набережной. Здание вошло в программу по сохранению объектов культурного наследия, в соответствии с которой инвестор арендует объект у города за 1 руб. за 1 кв. м в год в обмен на его реставрацию. Об итогах соответствующего аукциона сообщил тендерный комитет Москвы, указав победителем ООО «Стар Компани Солнцево».

Стартовая цена лота (годовой аренды) составляла 7,4 млн руб., в ходе торгов, которые длились три часа, она выросла в шесть раз — до 45,5 млн руб. «На время реставрационных работ стоимость годовой аренды флигеля составит 45,5 млн руб.»,—уточнили в тендерном комитете, добавив, что одно из условий этой программы по сохранению памятников архитектуры — приспособление здания под современное использование при сохранении исторического облика. По данным департамента городского имущества, с 2012 года, когда была запущена программа, на торгах реализовано 29 объектов культурного наследия, из них 12 уже переведены на льготную арендную ставку.

В «СПАРК-Интерфакс» есть данные о нескольких «Стар Компани» (юридические лица с аналогичным названием зарегистрированы в Солнцево, Новогиреево, на Лубянке, Профсоюзной, Смоленской, проспекте Вернадского, Боровицкой), плюс связанные компании «Шоколад Академическая» и «Шоколад Краснодар». Бенефициарами этих компаний в разных долях выступают Александр и Марина Карпушенко, Анастасия, Вера и Владислав Хохолковы. Адреса некоторых «Стар Компани» совпадают с адресами кафе «Шоколад», указанными на сайте одноименной группы. Юрлица, образующие эту группу и раскрывающие финансовые показатели в «СПАРК-Интерфакс», убыточны по итогам 2017 года. Связаться с Александром Карпушенко не удалось.

Флигель усадьбы Зотова—Алябьева передается инвестору в аренду на 49 лет. Инвесторам, участвующим в программе реконструкции и последующей аренды объектов культурного наследия по льготной ставке, на восстановительные работы отводится пять лет. «Но все стараются закончить как можно скорее», — подчеркивает собеседник «Ъ» в мэрии, приводя в пример садовый павильон усадьбы Ольги Лопатиной в Сивцевом Вражке. Этот объект достался инвестору в виде одной стены и был восстановлен за восемь месяцев.

По оценке управляющего партнера Colliers International в России Николая Казанского, ориентировочная стоимость реконструкции исторических зданий составляет около $2 тыс. за 1 кв. м. Таким образом, восстановление флигеля может обойтись Александру Карпушенко в $2 млн, плюс аренда из расчета $718 тыс. в год на время проведения работ. Исполнительный директор консалтинговой компании «Ресткон» Андрей Петраков сомневается, что ресторан в таком месте уложится в текущие для рынка сроки окупаемости в 2,5−3 года. «Место (Кремлевская набережная.— “Ъ”), закрытое для большого числа посетителей, — отмечает эксперт.— Хотя Москва лидирует по спросу на заведения общепита в стране, к качеству ресторанов и их расположению предъявляются высокие требования».

Екатерина Геращенко

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28 июня© Ньюстюб
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