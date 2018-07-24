Цифровые агрономы и «пассивные» домоуправы появятся в Хабаровском крае
Пилотный проект поможет подготовить специалистов для приоритетных секторов экономики.
Пилотный проект поможет подготовить специалистов для приоритетных секторов экономики.
В Хабаровском крае будут готовить цифровых агрономов,
Хабаровский край стал одним из 5
— Мы предлагаем три уровня подготовки по новому направлению. До 15 лет школьники будут проходить предпрофессиональную подготовку, с 15 до 21 года молодым людям необходимо будет пройти основные курсы по аддитивным технологиям или полимерным композитам. А тем, кто старше 18 лет, предлагается изучить уже непосредственно промышленный дизайн. Это эксклюзивная программа для Дальнего Востока, выпускники которой смогут реализоваться в различных отраслях экономики. Эта специальность также хорошая предпосылка для развития малого бизнеса, — презентовала новую программу представитель «Губернаторского авиастроительного колледжа Комсомольска-на-Амуре» Марина Некрасова.
Хабаровский технический колледж предложил программу «Энергоэффективность в ЖКХ». Учебное заведение будет готовить специалистов, владеющих компетенциями в области энергоэффективности, новейшими технологиями по стандарту «пассивного (энергосберегающего) дома».
Управленческая команда Хорского агропромышленного техникума представила проект «Цифровой агроном». Специалист, прошедший обучение, будет владеть новыми производственными технологиями, в том числе беспилотными, внедрять автоматизацию в сельскохозяйственное производство.
Представители Чегдомынского
— Я благодарен команде школы «Сколково», которые помогли нашим колледжам и техникумам разработать проекты по новым компетенциям. Теперь наша задача — как можно быстрее их внедрять, начинать обучение специалистов. Технологии обновляются очень быстро. Система профессионального образования должна работать на опережение. Нам важно, чтобы преподаватели и выпускники учебных заведений были проводниками передовых идей. А руководители техникумов и колледжей видели перспективу развития не только своего учреждения, но в целом нашего края, — подчеркнул губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
Министерство образования и науки края совместно с учебными заведениями готовы приступить к реализации проектов уже в этом году.
Примечательно, что все проекты имеют модульный принцип подготовки, что позволяет не только постигать профессию с нуля, но и проходить переквалификацию.