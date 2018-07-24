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03:18 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Цифровые агрономы и «пассивные» домоуправы появятся в Хабаровском крае

Пилотный проект поможет подготовить специалистов для приоритетных секторов экономики.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае будут готовить цифровых агрономов, операторов-наладчиков беспилотных горных комплексов и других специалистов для приоритетных секторов экономики региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», Московская школа управления «Сколково» в партнерстве с Международной организацией труда выбрали Хабаровский край пилотным регионом по внедрению программы профессиональной переподготовки.

Хабаровский край стал одним из 5 регионов-участников программы в стране. Обучение началось в марте этого года. Руководители 7 образовательных организаций вместе со своими командами должны были разработать программу подготовки ключевых компетенций нового типа. Речь идет о специальностях, которые в ближайшем будущем станут востребованы на предприятиях края. Презентация первых 4 проектов состоялась в Хабаровске.

 — Мы предлагаем три уровня подготовки по новому направлению. До 15 лет школьники будут проходить предпрофессиональную подготовку, с 15 до 21 года молодым людям необходимо будет пройти основные курсы по аддитивным технологиям или полимерным композитам. А тем, кто старше 18 лет, предлагается изучить уже непосредственно промышленный дизайн. Это эксклюзивная программа для Дальнего Востока, выпускники которой смогут реализоваться в различных отраслях экономики. Эта специальность также хорошая предпосылка для развития малого бизнеса, — презентовала новую программу представитель «Губернаторского авиастроительного колледжа Комсомольска-на-Амуре» Марина Некрасова.

Хабаровский технический колледж предложил программу «Энергоэффективность в ЖКХ». Учебное заведение будет готовить специалистов, владеющих компетенциями в области энергоэффективности, новейшими технологиями по стандарту «пассивного (энергосберегающего) дома».

Управленческая команда Хорского агропромышленного техникума представила проект «Цифровой агроном». Специалист, прошедший обучение, будет владеть новыми производственными технологиями, в том числе беспилотными, внедрять автоматизацию в сельскохозяйственное производство.

Представители Чегдомынского горно-технологического техникума создали программу «Оператор-наладчик беспилотных горных комплексов». Техникум будет готовить специалистов для работы в условиях комплексной цифровой трансформации горнодобывающей отрасли, в том числе внедрения беспилотных систем добычи, переработки и транспортировки полезных ископаемых.

Отметим, что все техникумы и колледжи тщательно проанализировали потребности предприятий региона в таких специалистах. У большинства учебных заведений есть компании-партнеры, которые гарантируют трудоустройство выпускников.

 — Я благодарен команде школы «Сколково», которые помогли нашим колледжам и техникумам разработать проекты по новым компетенциям. Теперь наша задача — как можно быстрее их внедрять, начинать обучение специалистов. Технологии обновляются очень быстро. Система профессионального образования должна работать на опережение. Нам важно, чтобы преподаватели и выпускники учебных заведений были проводниками передовых идей. А руководители техникумов и колледжей видели перспективу развития не только своего учреждения, но в целом нашего края, — подчеркнул губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Министерство образования и науки края совместно с учебными заведениями готовы приступить к реализации проектов уже в этом году.

Примечательно, что все проекты имеют модульный принцип подготовки, что позволяет не только постигать профессию с нуля, но и проходить переквалификацию.

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