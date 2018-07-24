Вот так приморцы забавно спасаются от жары
В соцсетях жители Арсеньева выкладывают видео, как они спасаются от невероятной жары, сообщает DEITA. RU.
В соцсетях жители Арсеньева выкладывают видео, как они спасаются от невероятной жары, сообщает DEITA. RU.
По утверждению автора поста, температура воздуха в городе достигала 53 градусов тепла. Конечно, многим это кажется преувеличением, но страшную духоту в Приморье в последние дни никто не будет отрицать.
Так, граждане, спасаясь от солнца, прыгают с моста в реку. На скриншоте видно, как несколько десятков человек купаются в реке и не планируют вылезать на сушу.
Напомним, воскресенье стало рекордно жарким днем во Владивостоке, переписав исторический максимум середины прошлого века.
Василий Кучин.