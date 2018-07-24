Вот так приморцы забавно спасаются от жары

По утверждению автора поста, температура воздуха в городе достигала 53 градусов тепла. Конечно, многим это кажется преувеличением, но страшную духоту в Приморье в последние дни никто не будет отрицать.

Так, граждане, спасаясь от солнца, прыгают с моста в реку. На скриншоте видно, как несколько десятков человек купаются в реке и не планируют вылезать на сушу.