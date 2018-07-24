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03:24 (мск), источник: ДЕЙТА

Вот так приморцы забавно спасаются от жары

В соцсетях жители Арсеньева выкладывают видео, как они спасаются от невероятной жары, сообщает DEITA. RU.

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Источник: ДЕЙТА

По утверждению автора поста, температура воздуха в городе достигала 53 градусов тепла. Конечно, многим это кажется преувеличением, но страшную духоту в Приморье в последние дни никто не будет отрицать.

Так, граждане, спасаясь от солнца, прыгают с моста в реку. На скриншоте видно, как несколько десятков человек купаются в реке и не планируют вылезать на сушу.

Напомним, воскресенье стало рекордно жарким днем во Владивостоке, переписав исторический максимум середины прошлого века.

Василий Кучин.

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