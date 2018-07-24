В Красноярске до октября закрывают улицу Копылова

В Красноярске до октября закроют для проезда улицу Копылова. Об этом в ходе беседы с журналистами сообщил начальник отдела УДИБ Игорь Воевалко.

Проезд будет закрыт в ближайшее время из-за строительства развязки на ул. Волочаевская. Водителям придётся объезжать участок по ул. Новосибирской.

Ул. Новосибирская на участке от Ладо Кецховели до Киренского будет переведена в односторонний режим движения; ул. Киренского от ул. Новосибирской до ул. Красной Армии будет полностью односторонней; движение с ул. Годенко в центр пущено по Красной Армии; ул. Красной Армии от Киренского до Волочаевской также будет переведена в односторонний режим.