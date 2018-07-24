Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"А как же транзит газа?": заявление Порошенко удивило эксперта
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Женщина родила в ресторане быстрого питания (фото)
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Готовы ли вы платить за работу по дому: опрос
«Раскаиваюсь каждый день»Как изменил Америку скандал с Моникой Левински
Дочь Веры Глаголевой улетела в США накануне родов
Ксения Стриж о приемном ребенке: «Я не усыновляла Никиту»
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
СМИ: Россия выиграла суд против Уркаины в ВТО: последствия
Мост из РФ в Китай обрушился в Амур - видео
В Актау убит игрок КВН: по словам очевидцев, его ранили случайно
Пенсионный фонд представил расчеты по росту пенсий
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест 6-х детей - СМИ
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
04:33 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске до октября закрывают улицу Копылова

Схема движения меняется из-за строительства развязки на ул. Волочаевская.

В Красноярске до октября закроют для проезда улицу Копылова. Об этом в ходе беседы с журналистами сообщил начальник отдела УДИБ Игорь Воевалко.

Проезд будет закрыт в ближайшее время из-за строительства развязки на ул. Волочаевская. Водителям придётся объезжать участок по ул. Новосибирской.

Ул. Новосибирская на участке от Ладо Кецховели до Киренского будет переведена в односторонний режим движения; ул. Киренского от ул. Новосибирской до ул. Красной Армии будет полностью односторонней; движение с ул. Годенко в центр пущено по Красной Армии; ул. Красной Армии от Киренского до Волочаевской также будет переведена в односторонний режим.

Жители возмущаются, что при закрытии Копылова в Октябрьском районе водителям придётся стоять в больших пробках, особенно осенью. В мэрии согласились с тем, что времени на дорогу красноярцам придётся тратить больше. «Первое время водителям придётся привыкать к новому режиму движения», — цитируют журналисты Воевалко.

Все новости региона
Платим из-за страха. Поборы в школах и детских садах набирают новые обороты
Правительство озвучило меры по улучшению качества жизни россиян
Как выглядит самый необычный пляж Европы (фото)
Путина попросили вмешаться в войну в Йемене
Легковые автомобили россиян поставят на военный учет
Из Стены Плача в Иерусалиме выпал стокилограммовый камень
Какие «милые» животные на самом деле опасны для человека
Росстат: в 2036 году россиян будет 157 млн человек
Спорт
Девушки плакали, когда говорил Игнашевич. Душевная встреча ЦСКА Армейцы встретились с болельщиками, и это было очень эмоционально
Hi-Tech
Названа дата «смерти» Sony PlayStation 4 Стало известно, когда ждать Sony PlayStation 5.
Авто
Дальнобойщик жёстко наказал вора, который хотел слить топливо Инцидент, который произошёл на испанском грузовом паркинге, сейчас обсуждает вся дальнобойная общественность Европы
Кино
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото Производство второго сезона популярного сериала ранее было приостановлено — по данным СМИ, из-за беременности актрисы
Недвижимость
Улетели: сколько денег оставили в Москве иностранные болельщики
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Названы самые недорогие курорты Крыма
Курортник снял жилье у моря и попал в цыганский лагерь
Леди
Это неродное: звезды до и после наращенных волос Вспоминаем самые разительные примеры до и после появления накладных прядей в жизни знаменитостей
Дети
Дмитрий Тарасов растрогал соцсети снимком с новорожденной дочкой Как футболист назвал свою вторую дочь, пока неизвестно.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь