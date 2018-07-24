Более 40 фото- и видеокомплексов следят за автолюбителями в Хабаровском крае
Если водитель считает штраф несправедливым, то может пожаловаться на него.
Если водитель считает штраф несправедливым, то может пожаловаться на него.
Системы фото- и видеофиксации помогают следить за безопасностью на дорогах Хабаровского края: комплексы устанавливают на перекрестках, где происходит наибольшее количество аварий. Об их работе в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД регионального управления МВД Светлана Мерецкая.
«Сейчас у нас в крае функционирует 21 стационарный рубеж [фото- и видеофиксации] и 17 передвижных комплексов. Дополнительно добавилось три перекрестка, оборудованных системой “Интегра”: Ленина — Шеронова,
Автолюбитель получает постановление о том, что нарушил правила дорожного движения, в течение трех суток.
«Программа обрабатывает [нарушение], но оно также просматривается инспектором. Если по фотографии есть
Пожаловаться на несправедливый штраф автолюбитель может в течение десяти дней. По словам Светланы Мерецкой, постановление обычно отменяют в двух случаях: если человек успел продать машину и за рулем автомобиля сидел новый хозяин (то есть прежнему выписали штраф по ошибке), а также если водитель на время отдал транспортное средство другому человеку, и тот нарушил ПДД.