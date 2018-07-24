Более 40 фото- и видеокомплексов следят за автолюбителями в Хабаровском крае

Источник: Агентство «Москва»

Системы фото- и видеофиксации помогают следить за безопасностью на дорогах Хабаровского края: комплексы устанавливают на перекрестках, где происходит наибольшее количество аварий. Об их работе в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД регионального управления МВД Светлана Мерецкая.

«Сейчас у нас в крае функционирует 21 стационарный рубеж [фото- и видеофиксации] и 17 передвижных комплексов. Дополнительно добавилось три перекрестка, оборудованных системой “Интегра”: Ленина — Шеронова, Муравьева-Амурского — Шеронова, Ленина — Калинина в Хабаровске. Мы их интегрировали в нашу систему и применяем в тестовом режиме», — отметила Светлана Мерецкая.

Системы фиксируют такие нарушения, как превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, проезд на красный сигнал светофора, а также следят, чтобы водители уступали дорогу пешеходам. Кроме того, в задачи двух комплексов входит контроль правил стоянки и парковки, а система «Интегра» особое внимание уделяет выезду за стоп-линию.

Автолюбитель получает постановление о том, что нарушил правила дорожного движения, в течение трех суток.

«Программа обрабатывает [нарушение], но оно также просматривается инспектором. Если по фотографии есть какие-то сомнения у инспектора, то [он смотрит] видеоролик. Мы максимально стараемся исключить какую-либо ошибку», — добавила гостья программы.