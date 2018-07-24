Жителям трех районов Красноярска дадут горячую воду на сутки раньше

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На красноярской ТЭЦ-2 плановый ремонт завершился на сутки раньше. Специалисты СГК уже приступили к заполнению большей части тепловых сетей.

Сегодня, 24 июля, горячая вода должна появиться в квартирах жителей Железнодорожного, части Центрального и Свердловского районов. Позднее всех горячее водоснабжение восстановят у жителей Октябрьского района — 25 июля в 9:00. Это связано с тем, что там еще проводятся работы на теплосетях.