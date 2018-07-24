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04:39 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жителям трех районов Красноярска дадут горячую воду на сутки раньше

Теплоэнергетики уже заполняют сети.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На красноярской ТЭЦ-2 плановый ремонт завершился на сутки раньше. Специалисты СГК уже приступили к заполнению большей части тепловых сетей.

Сегодня, 24 июля, горячая вода должна появиться в квартирах жителей Железнодорожного, части Центрального и Свердловского районов. Позднее всех горячее водоснабжение восстановят у жителей Октябрьского района — 25 июля в 9:00. Это связано с тем, что там еще проводятся работы на теплосетях.

«В Октябрьском районе Красноярска на 99% окончены работы по выносу тепломагистрали из зоны строительства подъездной автодороги к Николаевскому мосту по улице Волочаевская. Эти работы потребовали бы от нас отключения воды для осуществления врезок в действующие теплосети. Чтобы лишний раз не доставлять неудобств красноярцам мы приняли решение провести их одновременно с гидравлическими испытаниями», — рассказали в СГК.

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