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04:43 (мск), источник: ДЕЙТА

Начальник Дальневосточной таможни, где проводились обыски, ушел

Начальник Дальневосточной оперативной таможни Павел Фомин уволился по собственному желанию, сообщает DEITA. RU со ссылкой на пресс-службу таможенного управления.

Источник: Reuters

Экс-начальник таможни ушел на пенсию.

Напомним, в марте этого года оперативниками был задержан первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергей Федоров. Он подозревается в получении взяток в особо крупном размере.

По версии следствия, Федоров в период с декабря 2015 по октябрь 2017 года на систематической основе получал взятки в общем размере не менее 26 млн рублей и 150 тыс. долларов США от Родиона Тихонова за общее покровительство коммерческой деятельности его компании ЗАО «Дальзавод-Терминал».

Федоров оказывал полное содействие в организации работы Дальневосточного таможенного управления ФТС России в пользу ЗАО «Дальзавод-Терминал», а также в разрешении любых проблемных вопросов с сотрудниками таможенного органа при ввозе товаров народного потребления на таможенную территорию Таможенного союза.

Михаил Грач.

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