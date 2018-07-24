Начальник Дальневосточной таможни, где проводились обыски, ушел
Начальник Дальневосточной оперативной таможни Павел Фомин уволился по собственному желанию, сообщает DEITA. RU со ссылкой на
Начальник Дальневосточной оперативной таможни Павел Фомин уволился по собственному желанию, сообщает DEITA. RU со ссылкой на
Напомним, в марте этого года оперативниками был задержан первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергей Федоров. Он подозревается в получении взяток в особо крупном размере.
По версии следствия, Федоров в период с декабря 2015 по октябрь 2017 года на систематической основе получал взятки в общем размере не менее 26 млн рублей и 150 тыс. долларов США от Родиона Тихонова за общее покровительство коммерческой деятельности его компании ЗАО «Дальзавод-Терминал».
Федоров оказывал полное содействие в организации работы Дальневосточного таможенного управления ФТС России в пользу ЗАО «Дальзавод-Терминал», а также в разрешении любых проблемных вопросов с сотрудниками таможенного органа при ввозе товаров народного потребления на таможенную территорию Таможенного союза.
Михаил Грач.