В Приморье участились случаи клещевого энцефалита
Уже около 7 человек пострадали от этого насекомого.
Уже около 7 человек пострадали от этого насекомого.
Уже около 7 человек пострадали от этого насекомого.
Ежегодно, в период летних каникул, жителей Приморья атакуют энцефалитные клещи.
«Наиболее популярные районы, где обитает это противное насекомое зарегистрировано в Артёме, Владивостоке, Соловей Ключ, а также в Анучинском, Кавалеровском, Пожарском и Надеждинском районах», — рассказали в управлении Роспотребнадзора.
В ведомстве также добавили, что на сегодняшний день выявлено уже.
Роспотребнадзор напоминает любителям лесных прогулок соблюдать острожность и проверять одежду и тело на наличие клещей.