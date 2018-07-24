Тулунский район занялся сельским туризмом
Новый туристический маршрут «Люди места» разработан в Тулунском районе Иркутской области по проекту «Тут моя Родина, в Тулуне!».
Новый туристический маршрут «Люди места» разработан в Тулунском районе Иркутской области по проекту «Тут моя Родина, в Тулуне!».
Маршрут относится к категории сельского туризма и направлен на содействие сохранению деревни, природного и культурного наследия сельской местности. Об этом 23 июля 2018 года сообщает Агентство социальной информации.
Как рассказала автор проекта, руководитель общественной организации поддержки молодежных социальных проектов и творческих инициатив «Тулун.ру» Юлия Булдакова, в первый тур отправились представители туристического и экскурсионного бизнеса, общественных организаций, учреждений культуры из Иркутска, Ольхона, Кемеровской области.
Пробный тур продолжался три дня, теперь в течение недели его участники внесут свои замечания и предложения. По словам Юлии Булдаковой, решено разбить большой маршрут на несколько туров выходного дня. К примеру, отдельно можно возить туристов на таежный кордон к Николаю Терещенко — охотнику, меценату, члену Русского географического общества, там есть возможность увидеть дикую природу, порыбачить, поохотиться. Отдельно предлагается сделать гастрономический тур и маршрут сельского туризма, за это готов взяться руководитель
По словам Юлии Булдаковой, представители туристического и экскурсионного бизнеса заинтересованы в новых маршрутах, планируется, что в окончательном виде они стартуют летом 2019 года. Большую поддержку общественной организации оказывает и мэр Тулунского района Михаил Гильдебрант, который заинтересован в развитии сельских поселений. Проект победил во всероссийском конкурсе «Малая культурная мозаика: партнерская сеть» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.