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04:54 (мск), источник: Baikal-info.ru

Тулунский район занялся сельским туризмом

Новый туристический маршрут «Люди места» разработан в Тулунском районе Иркутской области по проекту «Тут моя Родина, в Тулуне!».

Маршрут относится к категории сельского туризма и направлен на содействие сохранению деревни, природного и культурного наследия сельской местности. Об этом 23 июля 2018 года сообщает Агентство социальной информации.

Как рассказала автор проекта, руководитель общественной организации поддержки молодежных социальных проектов и творческих инициатив «Тулун.ру» Юлия Булдакова, в первый тур отправились представители туристического и экскурсионного бизнеса, общественных организаций, учреждений культуры из Иркутска, Ольхона, Кемеровской области.

Маршрут проходит через Тулун, сёла Едогон, Ишидей, Икей, Мугун, Умыган, деревню Килим и поселок Государственной селекционной станции. В каждом населенном пункте есть места, которые стоит посмотреть, и люди, с которыми интересно познакомиться. К примеру, Виктор Грибачев собрал коллекции топоров и гармошек, Тамара Авсиевич — известная травница, Виктор Максименко более 20 лет проработал на знаменитом Тулунском стекольном заводе. Местные жители готовы принимать, кормить туристов, проводить для них экскурсии, продавать им продукты, сувениры (мед, лукошки, поделки из дерева и т. д.).

Пробный тур продолжался три дня, теперь в течение недели его участники внесут свои замечания и предложения. По словам Юлии Булдаковой, решено разбить большой маршрут на несколько туров выходного дня. К примеру, отдельно можно возить туристов на таежный кордон к Николаю Терещенко — охотнику, меценату, члену Русского географического общества, там есть возможность увидеть дикую природу, порыбачить, поохотиться. Отдельно предлагается сделать гастрономический тур и маршрут сельского туризма, за это готов взяться руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Юрий Тюков. В планах — организовать познавательный тур в Государственную селекционную станцию. Напомним, Тулунский район славится развитым сельским хозяйством, особенно выращиванием пшеницы и выведением новых ее сортов.

По словам Юлии Булдаковой, представители туристического и экскурсионного бизнеса заинтересованы в новых маршрутах, планируется, что в окончательном виде они стартуют летом 2019 года. Большую поддержку общественной организации оказывает и мэр Тулунского района Михаил Гильдебрант, который заинтересован в развитии сельских поселений. Проект победил во всероссийском конкурсе «Малая культурная мозаика: партнерская сеть» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

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