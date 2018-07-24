Виновники ДТП задолжали Владивостоку более двух миллионов рублей

Администрация Владивостока взыщет более двух миллионов рублей с виновников ДТП, которые повредили городское имущество, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

На сегодняшний день в страховые компании направлено 17 претензий, сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Мэрия напоминает, что ежедневно в ДТП страдают объекты дорожной инфраструктуры — светофоры, дорожные, знаки, леерные ограждения, подпорные стены и т. д. Если виновник происшествия двигался с превышением скорости или был в состоянии алкогольного опьянения, то администрация города вправе взыскать с него компенсацию за порчу имущества. Если нарушитель откажется выплачивать компенсацию, то дело будет передано в суд.

Сообщается, что на 15 июля злоумышленники возместили городу более 74 тысяч рублей.