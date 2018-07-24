Виновники ДТП задолжали Владивостоку более двух миллионов рублей
Администрация города отправила претензии в страховые компании.
Администрация города отправила претензии в страховые компании.
Администрация Владивостока взыщет более двух миллионов рублей с виновников ДТП, которые повредили городское имущество, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.
На сегодняшний день в страховые компании направлено 17 претензий, сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.
Мэрия напоминает, что ежедневно в ДТП страдают объекты дорожной инфраструктуры — светофоры, дорожные, знаки, леерные ограждения, подпорные стены
Сообщается, что на 15 июля злоумышленники возместили городу более 74 тысяч рублей.
По мнению администрации, такая мера призвана воспитывать культуру вождения во Владивостоке, ведь, возместив крупную сумму за ущерб, в следующий раз водитель дважды подумает, нарушать ли правила ПДД.