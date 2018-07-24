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05:12 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярск прилетел блогер Илья Варламов

Он прогуляется по городу с мэром Сергеем Ереминым.

Источник: Reuters

В Красноярск снова прилетел известный московский блогер-урбанист Илья Варламов. Во время визита он встретится с мэром Сергеем Ереминым и прогуляется с ним по городу.

«Прилетел в Красноярск! Город опутан смогом, так что снять красивый закат пока не получается. Но я все равно счастлив! Во-первых, красноярский “Енисей” недавно представил очень крутую форму. Во-вторых, в Красноярске есть ресторан 0,75 (один из лучших в России). В-третьих, тут есть на что посмотреть и есть где с удовольствием погулять, чем я и собираюсь заняться. А завтра снимаем мэра», — написал Варламов в Instagram.

В Красноярске Варламов будет снимать новое шоу «Прогулка с мэром». Задумка состоит в том, что блогер вместе с главой города отправятся гулять по случайному маршруту. Точки старта и финиша выберет компьютер. Гостю и градоначальнику нужно пройтись пешком, проехаться на общественном транспорте или велосипеде. Во время прогулки они должны оценить уровень благоустройства и инфраструктуры.

Напомним, Илья Варламов несколько раз приезжал в Красноярск. Он сравнивал два микрорайона «Белые Росы» и «Южный берег», гулял по центру, а также заезжал в «Черемушки». Несмотря на некоторые недостатки, город попал в «хороший список» блогера.

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