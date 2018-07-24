В Красноярск прилетел блогер Илья Варламов
Он прогуляется по городу с мэром Сергеем Ереминым.
Он прогуляется по городу с мэром Сергеем Ереминым.
В Красноярск снова прилетел известный московский
«Прилетел в Красноярск! Город опутан смогом, так что снять красивый закат пока не получается. Но я все равно счастлив!
В Красноярске Варламов будет снимать новое шоу «Прогулка с мэром». Задумка состоит в том, что блогер вместе с главой города отправятся гулять по случайному маршруту. Точки старта и финиша выберет компьютер. Гостю и градоначальнику нужно пройтись пешком, проехаться на общественном транспорте или велосипеде. Во время прогулки они должны оценить уровень благоустройства и инфраструктуры.
Напомним, Илья Варламов несколько раз приезжал в Красноярск. Он сравнивал два микрорайона «Белые Росы» и «Южный берег», гулял по центру, а также заезжал в «Черемушки». Несмотря на некоторые недостатки, город попал в «хороший список» блогера.