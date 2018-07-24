Приморье готовится к проливным дождям
Во второй половине текущей недели с запада подойдет новый фронтальный раздел.
Во второй половине текущей недели с запада подойдет новый фронтальный раздел.
Он подхватит воздушную массу бывшего тропического шторма, который в настоящее время смещается над Китаем. Произойдет обострение атмосферного фронта, пройдут обильные дожди на большей территории Приморья. Температурный фон понизится на 4−6 градусов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примгидромет.
В последний рабочий день интенсивность дождей уменьшится. Лишь местами сохранятся кратковременные дожди. Температура воздуха снова начнёт повышаться.
Отметим, что Главное управление МЧС России по Приморскому краю сейчас работает в режиме повышенной готовности в составе сил постоянной готовности.
Также Сибирский региональный центр МЧС России готовит план перемещения федеральной группировки сил и техники по регионам Дальнего Востока, где на этой неделе может осложниться паводковая обстановка. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на