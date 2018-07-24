Приморье готовится к проливным дождям

Источник: Вести Приморье

Он подхватит воздушную массу бывшего тропического шторма, который в настоящее время смещается над Китаем. Произойдет обострение атмосферного фронта, пройдут обильные дожди на большей территории Приморья. Температурный фон понизится на 4−6 градусов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примгидромет.

В последний рабочий день интенсивность дождей уменьшится. Лишь местами сохранятся кратковременные дожди. Температура воздуха снова начнёт повышаться.

Во Владивостоке начало недели без существенных осадков. Температура воздуха ночью +18…+22 °С днем +25…+30 °С. В дальнейшем не исключен небольшой дождь. Температурный фон понизится. К концу недели погода улучшится. Вновь вернется жара.

Отметим, что Главное управление МЧС России по Приморскому краю сейчас работает в режиме повышенной готовности в составе сил постоянной готовности.