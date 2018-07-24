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05:13 (мск), источник: Вести Приморье

Приморье готовится к проливным дождям

Во второй половине текущей недели с запада подойдет новый фронтальный раздел.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 74% 761 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Вести Приморье

Он подхватит воздушную массу бывшего тропического шторма, который в настоящее время смещается над Китаем. Произойдет обострение атмосферного фронта, пройдут обильные дожди на большей территории Приморья. Температурный фон понизится на 4−6 градусов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примгидромет.

В последний рабочий день интенсивность дождей уменьшится. Лишь местами сохранятся кратковременные дожди. Температура воздуха снова начнёт повышаться.

Во Владивостоке начало недели без существенных осадков. Температура воздуха ночью +18…+22 °С днем +25…+30 °С. В дальнейшем не исключен небольшой дождь. Температурный фон понизится. К концу недели погода улучшится. Вновь вернется жара.

Отметим, что Главное управление МЧС России по Приморскому краю сейчас работает в режиме повышенной готовности в составе сил постоянной готовности.

Также Сибирский региональный центр МЧС России готовит план перемещения федеральной группировки сил и техники по регионам Дальнего Востока, где на этой неделе может осложниться паводковая обстановка. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу спасателей.

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