В СФУ обучают студентов для работы на Универсиаде

Несмотря на летние каникулы, Никита посещает учебные классы. Студент второго курса проходит обучение в рекрутинговом семинаре Ю-стафф. Это совместный проект СФУ и дирекции Универсиады. «По истечении пяти дней у нас будет защита проектов, награждение и лучшие руководители групп получат должности в самой команде Универсиады. Временный персонал так называемый», — рассказал студент.



Участники изучат несколько дисциплин. Это проектная деятельность, искусство переговоров, умение работать в команде и распределять своё время. Знания применят на Всемирных студенческих играх. «Мы в качестве заданий предъявили такие профессии, как оператор аккредитационного центра, водители, сотрудники различных функциональных центров — главный операционный центр, операционные центры объектов и т. д. », — пояснил заместитель генерального директора АНО «Дирекция Красноярск 2019» Денис Бранчуков.



Руководство университета считает, что такое глобальное событие, как Универсиада, прекрасная возможность для старта трудовой карьеры студентов. «Мы очень рассчитываем на то, что опыт, который они приобретут, в дальнейшем серьёзно повлияет на их карьеру, на те способности и возможности, которые они будут реализовывать в дальнейшей жизни», — отметил директор департамента проектной деятельности СФУ Павел Вчерашний.



Эти занятия лишь часть многоступенчатого отбора. В конце июля пройдёт отдельный выездной семинар для счастливчиков, которых отберёт дирекция студенческих игр.



Роман РЫКОВ.