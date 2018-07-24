На ТИМ «Бирюса» началась вторая смена

Бодрящая разминка и сразу на учёбу. За пять дней участники смены «Общество» посетят презентации проектов и лучших практик молодёжной политики, школу социального проектирования, круглые столы, экспертные сессии, панельные дискуссии. Именитые эксперты расскажут о разных направлениях деятельности активистов, научат ориентироваться в любых сложных ситуациях и работать в команде. Обсудят значимые события для страны и края, например, выборы — 9 сентября жителям Красноярского края предстоит определить губернатора региона.



«Вопросы, которые они задавали, все до одного грамотные. Они понимают, что происходит, их интересует выборная система в нашей стране. Я ещё раз убедился, что это очень правильная форма общения с активной молодёжью, которая может генерировать идеи и смыслы вне этой замечательной площадки», — отметил член Центральной избирательной комиссии России Александр Клюкин.



Участниками форума стали более 700 человек, это активисты молодёжных и общественных организаций. Диа Крок приехал на форум из Египта. «Всё организовано, всё есть, в палатке чисто. Природа красивая, даже есть река, можно купаться. Я слушаю новые интересные лекции. Иногда некоторые слова не понимаю, но здесь есть переводчики и это прекрасно», — говорит участник форума ТИМ «Бирюса» из Египта Диа Крок.