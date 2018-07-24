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05:17 (мск), источник: Вести - Красноярск

На ТИМ «Бирюса» началась вторая смена

На молодёжном форуме «Бирюса» открылась вторая смена — «Общество». 700 человек — это волонтёры и добровольцы, те, кто в любой момент готов прийти на помощь. На протяжении недели ребята будут обсуждать план развития молодёжных общественных объединений на будущие годы.

Бодрящая разминка и сразу на учёбу. За пять дней участники смены «Общество» посетят презентации проектов и лучших практик молодёжной политики, школу социального проектирования, круглые столы, экспертные сессии, панельные дискуссии. Именитые эксперты расскажут о разных направлениях деятельности активистов, научат ориентироваться в любых сложных ситуациях и работать в команде. Обсудят значимые события для страны и края, например, выборы — 9 сентября жителям Красноярского края предстоит определить губернатора региона.

«Вопросы, которые они задавали, все до одного грамотные. Они понимают, что происходит, их интересует выборная система в нашей стране. Я ещё раз убедился, что это очень правильная форма общения с активной молодёжью, которая может генерировать идеи и смыслы вне этой замечательной площадки», — отметил член Центральной избирательной комиссии России Александр Клюкин.

Участниками форума стали более 700 человек, это активисты молодёжных и общественных организаций. Диа Крок приехал на форум из Египта. «Всё организовано, всё есть, в палатке чисто. Природа красивая, даже есть река, можно купаться. Я слушаю новые интересные лекции. Иногда некоторые слова не понимаю, но здесь есть переводчики и это прекрасно», — говорит участник форума ТИМ «Бирюса» из Египта Диа Крок.


С началом смены бирюсинцев поздравил исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко, провёл с участниками беседу в неформальной обстановке. Ребята интересовались социально-экономическим развитием края, созданием благоприятной инфраструктуры в территориях.

«Я сюда приезжаю заряжаться энергией. Здесь сосредоточение молодых, активных, инициативных ребят, и дискуссия с ними всегда очень интересная. Вопросы разные, но тем не менее, в целом общий уровень культуры, знаний всегда очень высокий на Бирюсе. Это заставляет с уверенностью смотреть в будущее нашего края, нашей молодёжи», — отметил и.о. первого заместителя губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.

Всего в этом году бирюсинскую землю посетят 3.5 тысячи человек, это активная молодёжь не только Красноярского края, но и страны, а также мира.

Владислав ТАМОШАУСКАС.

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