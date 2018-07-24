Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"А как же транзит газа?": заявление Порошенко удивило эксперта
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Ксения Стриж о приемном ребенке: «Я не усыновляла Никиту»
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
Звезда «Универа» Валентина Рубцова похудела на 20 килограммов
«Раскаиваюсь каждый день»Как изменил Америку скандал с Моникой Левински
В соцсетях спорят, на кого больше похожа дочка Дакоты и Соколовского
Российские школьники взяли три золота на олимпиаде по биологии в Тегеране
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
СМИ: Россия выиграла суд против Уркаины в ВТО: последствия
Мост из РФ в Китай обрушился в Амур - видео
Шнуров закрутил роман с подругой собственной экс-жены
6 принципов влияния: как добиться от людей желаемого
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест 6-х детей - СМИ
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
05:20 (мск), источник: VLADNEWS

Филиал детской поликлиники ожидает ремонт

Вице-губернатор по здравоохранению посетил медучреждение с рабочим визитом.

Вице-губернатор по здравоохранению Приморья Павел Серебряков проинспектировал филиал детской поликлиники № 3, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Серебряков посетил отделение детской поликлиники на улице Гамарника с целью ознакомиться с его работой и проверить соблюдение законных прав и интересов детей на получение качественной и доступной медицинской помощи.

Филиал КГБУЗ «ВДП № 3» на Гамарника, 17 один из трёх филиалов поликлиники, которая находится в Снеговой Пади.

Главный врач медицинского учреждения Светлана Нагибко рассказала, что филиал располагается в жилом доме с 1973 года. Общая площадь 104 квадратных метра, из них 74 квадрата полезной площади. Более 20 лет помещения не ремонтировались.

«По новым санитарным требованиям нам не хватает площадей: кабинеты приема маленькие. Есть предписание об этом», сообщила инспекторам главный врач.

Ознакомившись с планом помещения, вице-губернатор пообщался с персоналом и оставил руководству поручение подготовить предложения по перепланировке филиала.

«Необходимо подготовить смету на ремонт филиала и предложения по перепланировке помещения. Филиал находится в типовой квартире и, понятно, что есть лишние закутки, которые можно объединить и в дальнейшем использовать, как полезную площадь», подчеркнул заместитель главы региона.

Павел Серебряков отметил, что нужно максимально продумать новую планировку, чтобы она позволила врачам оказывать, а детям получать медицинскую помощь в комфортных условиях, отвечающих всем санитарным требованиям.

Напомним, что в прошлом году за счет средств краевого бюджета был отремонтирован филиал поликлиники на Багратиона. Здесь ремонт завершен в июле 2017 года. Сейчас в поликлинике ремонтируется еще один крупный филиал на Магнитогорской.

Напомним, что детская поликлиника № 3 Владивостока одно из крупных детских медицинских учреждений в Приморье. Она имеет разветвленную филиальную сеть на улицах Камской, Гамарника, Багратиона, 100 лет Владивостоку, 143 (остановка Магнитогорская) и основное здание поликлиники по адресу: улица Анны Щетининой, 38.

Все новости региона
 Приморцы увидят самое длинное лунное затмение этого века ...
Трое подростков сбежали из лагеря в Приморья ...
Правительство озвучило меры по улучшению качества жизни россиян
Как выглядит самый необычный пляж Европы (фото)
Путина попросили вмешаться в войну в Йемене
Легковые автомобили россиян поставят на военный учет
Из Стены Плача в Иерусалиме выпал стокилограммовый камень
Какие «милые» животные на самом деле опасны для человека
Росстат: в 2036 году россиян будет 157 млн человек
Спорт
Девушки плакали, когда говорил Игнашевич. Душевная встреча ЦСКА Армейцы встретились с болельщиками, и это было очень эмоционально
Hi-Tech
Названа дата «смерти» Sony PlayStation 4 Стало известно, когда ждать Sony PlayStation 5.
Авто
Дальнобойщик жёстко наказал вора, который хотел слить топливо Инцидент, который произошёл на испанском грузовом паркинге, сейчас обсуждает вся дальнобойная общественность Европы
Кино
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото Производство второго сезона популярного сериала ранее было приостановлено — по данным СМИ, из-за беременности актрисы
Недвижимость
Улетели: сколько денег оставили в Москве иностранные болельщики
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Названы самые недорогие курорты Крыма
Курортник снял жилье у моря и попал в цыганский лагерь
Леди
Это неродное: звезды до и после наращенных волос Вспоминаем самые разительные примеры до и после появления накладных прядей в жизни знаменитостей
Дети
Дмитрий Тарасов растрогал соцсети снимком с новорожденной дочкой Как футболист назвал свою вторую дочь, пока неизвестно.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь