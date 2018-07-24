Филиал детской поликлиники ожидает ремонт

Вице-губернатор по здравоохранению Приморья Павел Серебряков проинспектировал филиал детской поликлиники № 3, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Серебряков посетил отделение детской поликлиники на улице Гамарника с целью ознакомиться с его работой и проверить соблюдение законных прав и интересов детей на получение качественной и доступной медицинской помощи.

Филиал КГБУЗ «ВДП № 3» на Гамарника, 17 один из трёх филиалов поликлиники, которая находится в Снеговой Пади.

Главный врач медицинского учреждения Светлана Нагибко рассказала, что филиал располагается в жилом доме с 1973 года. Общая площадь 104 квадратных метра, из них 74 квадрата полезной площади. Более 20 лет помещения не ремонтировались.

«По новым санитарным требованиям нам не хватает площадей: кабинеты приема маленькие. Есть предписание об этом», сообщила инспекторам главный врач.

Ознакомившись с планом помещения, вице-губернатор пообщался с персоналом и оставил руководству поручение подготовить предложения по перепланировке филиала.

«Необходимо подготовить смету на ремонт филиала и предложения по перепланировке помещения. Филиал находится в типовой квартире и, понятно, что есть лишние закутки, которые можно объединить и в дальнейшем использовать, как полезную площадь», подчеркнул заместитель главы региона.

Павел Серебряков отметил, что нужно максимально продумать новую планировку, чтобы она позволила врачам оказывать, а детям получать медицинскую помощь в комфортных условиях, отвечающих всем санитарным требованиям.

Напомним, что в прошлом году за счет средств краевого бюджета был отремонтирован филиал поликлиники на Багратиона. Здесь ремонт завершен в июле 2017 года. Сейчас в поликлинике ремонтируется еще один крупный филиал на Магнитогорской.