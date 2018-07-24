Филиал детской поликлиники ожидает ремонт

Серебряков посетил отделение детской поликлиники на улице Гамарника с целью ознакомиться с его работой и проверить соблюдение законных прав и интересов детей на получение качественной и доступной медицинской помощи.
Филиал КГБУЗ «ВДП № 3» на Гамарника, 17 один из трёх филиалов поликлиники, которая находится в Снеговой Пади.
«По новым санитарным требованиям нам не хватает площадей: кабинеты приема маленькие. Есть предписание об этом», сообщила инспекторам главный врач.
Ознакомившись с планом помещения,
«Необходимо подготовить смету на ремонт филиала и предложения по перепланировке помещения. Филиал находится в типовой квартире и, понятно, что есть лишние закутки, которые можно объединить и в дальнейшем использовать, как полезную площадь», подчеркнул заместитель главы региона.
Напомним, что в прошлом году за счет средств краевого бюджета был отремонтирован филиал поликлиники на Багратиона. Здесь ремонт завершен в июле 2017 года. Сейчас в поликлинике ремонтируется еще один крупный филиал на Магнитогорской.
Напомним, что детская поликлиника № 3 Владивостока одно из крупных детских медицинских учреждений в Приморье. Она имеет разветвленную филиальную сеть на улицах Камской, Гамарника, Багратиона, 100 лет Владивостоку, 143 (остановка Магнитогорская) и основное здание поликлиники по адресу: улица Анны Щетининой, 38.