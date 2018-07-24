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08:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Омич выиграл в лотерею 4 миллиона

Счастливчик еще не объявился.

Настоящий счастливчик живет в Омской области. Удача буквально обрушилась на голову нашего земляка. А началось все с покупки обычного лотерейного билета. Счастливчик смог отгадать в очередном тираже 9 чисел из 9! И в выходные с легкостью выиграл почти 4 миллиона рублей суперприза! А именно — 3 962 696 рублей.

— Победитель смог отгадать все девять чисел комбинации. Судьбоносными оказались числа 07, 04, 15, 02, 14, 09, 17, 11 в первом поле и 01 — во втором, — сообщили в технологической компании «Центр», являющейся распространителем лотереи.

Организаторы уже сообщили, что ждут жителя Омской области за огромным выигрышем. Сам он еще не объявился, и, судя по всему, еще не знает как крупно ему повезло. Интересно, что покупка судьбоносного билета его владельцу обошлась всего лишь в 150 рублей.

В лотерее, кстати, омичам везет нередко. За последние 3 года куш свыше 100 тысяч рублей смогли сорвать 29 наших земляков. Самым крупным выигрышем оказалась сумма в.

5 561 203 рублей. Владелец счастливого билета отгадал 7 чисел из 7.

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