Фестиваль садоводов и огородников пройдёт в Иркутске
Иркутян приглашают принять участие в фестивале садоводов и огородников, который пройдет 25 августа 2018 года в сквере им. Кирова. Об этом сообщает
Иркутян приглашают принять участие в фестивале садоводов и огородников, который пройдет 25 августа 2018 года в сквере им. Кирова. Об этом сообщает
Фестиваль проводится для поддержки садоводов, огородников, дачников и их объединений. Участники представят иркутянам и гостям города новинки цветочных и плодовых культур, новые технологии по оздоровлению садовых участков, проведут различные
Заявки на участие в фестивале садоводов и огородников города принимаются до 10 августа по электронной почте: maria.markina2012@gmail.com. До 3 августа (включительно) принимаются рецепты домашних заготовок, советы по сбору и хранению урожая, а также фотографии урожая и заготовок. Материалы будут опубликованы в обновленном сборнике рецептов садоводов и огородников областного центра.
Фестиваль садоводов и огородников пройдёт совместно с проектами «Городская площадь талантов» и «Фестиваль творчества «Иркутский Арбат». Проекты направлены на популяризацию творческой деятельности иркутян, привлечение внимания жителей города к ремесленному творчеству, создание возможностей для самореализации.