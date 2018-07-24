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05:24 (мск), источник: Baikal-info.ru

Фестиваль садоводов и огородников пройдёт в Иркутске

Иркутян приглашают принять участие в фестивале садоводов и огородников, который пройдет 25 августа 2018 года в сквере им. Кирова. Об этом сообщает пресс-служба Иркутска.

Фестиваль проводится для поддержки садоводов, огородников, дачников и их объединений. Участники представят иркутянам и гостям города новинки цветочных и плодовых культур, новые технологии по оздоровлению садовых участков, проведут различные мастер-классы и др.

Заявки на участие в фестивале садоводов и огородников города принимаются до 10 августа по электронной почте: maria.markina2012@gmail.com. До 3 августа (включительно) принимаются рецепты домашних заготовок, советы по сбору и хранению урожая, а также фотографии урожая и заготовок. Материалы будут опубликованы в обновленном сборнике рецептов садоводов и огородников областного центра.

Фестиваль садоводов и огородников пройдёт совместно с проектами «Городская площадь талантов» и «Фестиваль творчества «Иркутский Арбат». Проекты направлены на популяризацию творческой деятельности иркутян, привлечение внимания жителей города к ремесленному творчеству, создание возможностей для самореализации.

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