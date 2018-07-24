ФК «Енисей» представил еще одного звездного игрока
В начале июля красноярский ФК «Енисей» подписал контракт с
В начале июля красноярский ФК «Енисей» подписал контракт с
В начале июля красноярский ФК «Енисей» подписал контракт с
Свою карьеру Фегор Огуде начал в нигерийском клубе «Варри Вулвз», с 2008 года он играл в составе сборной Нигерии. С 2010 по 2013 год полузащитник выступал за норвежский клуб «Волеренга», а в 2014 году игрок перешел в «Амкар».
После расформирования пермского клуба «Енисей» подписал контракт с футболистом.
Напомним, в этом сезоне ФК «Енисей» впервые в своей истории будет играть в российской