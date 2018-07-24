В Красноярск прибыли иностранные велотуристы
23 июля в Красноярск прибыла делегация иностранных велотуристов.
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23 июля в Красноярск прибыла делегация иностранных велотуристов.
23 июля в Красноярск прибыла делегация иностранных велотуристов.
22 велотуриста из европейских стран участвуют в велопробеге «Санкт-Петербург — Владивосток».
«Наш велопробег проходит под девизом “10 000 км за 90 дней”. Каждый день мы преодолеваем минимум 130 километров. Самому старшему участнику недавно исполнилось 74 года», — поведал организатор пробега Марсель Изели.
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