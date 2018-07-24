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05:38 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярск прибыли иностранные велотуристы

23 июля в Красноярск прибыла делегация иностранных велотуристов.

23 июля в Красноярск прибыла делегация иностранных велотуристов.

22 велотуриста из европейских стран участвуют в велопробеге «Санкт-Петербург — Владивосток». Пресс-служба администрации города сообщила, что у нас туристы задержатся на два дня, после чего поедут в Иркутск.

«Наш велопробег проходит под девизом “10 000 км за 90 дней”. Каждый день мы преодолеваем минимум 130 километров. Самому старшему участнику недавно исполнилось 74 года», — поведал организатор пробега Марсель Изели.

Спортивных гостей встретили представители городского и краевого туристско-информационных центров, обменялись с ними сувенирами и угостили чаем с местными сладостями.

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