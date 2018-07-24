Жителей Хабаровского края предупредили о магнитной буре
Метеозависимые люди могут почувствовать дискомфорт 24 июня.
Метеозависимые люди могут почувствовать дискомфорт 24 июня.
Магнитная буря накроет Землю 24 июля, следует из данных лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН), сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости.
По хабаровскому времени буря начнется в 13:00 и продлится примерно до 19:00, уточнили специалисты.
Явлению присвоен уровень G1 по пятибалльной шкале. Это значит, что буря может привести к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами. При этом полярные сияния могут наблюдаться на высоких широтах от 60 градусов и выше.
Напомним, магнитная буря способна оказать неблагоприятное воздействие на здоровье метеозависимых людей. Как правило, больше всего страдают гипертоники.