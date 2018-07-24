Ученые рассказали о пользе плохого настроения

Согласно результатам исследований, опубликованным в Personality and Individual Differences, находясь в плохом расположении духа, люди больше сосредоточены на делах и могут лучше расставлять приоритеты.

Хорошее настроение, наоборот, мешает сконцентрироваться.

Однако, это относится только к экстравертам. Интровертам в плохом настроении становится только сложнее работать.

Как рассказала один из авторов исследования, профессор психологии Тара МакОлеф, ученые отслеживали работоспособность 95 людей.

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Участников разделили на две группы в зависимости от их эмоциональной реактивности: экстравертов и интровертов, и предложили им выполнить 9 заданий.

При этом ученые оказывали влияние на настроение добровольцев.

Лучше всего тесты выполняли экстраверты, находясь в плохом настроении.

При этом МакОлей подчеркнула, что плохое настроение н является позитивным фактором и исследование требует продолжения.