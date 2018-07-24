Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"А как же транзит газа?": заявление Порошенко удивило эксперта
Дальнобойщик жестко наказал вора, который хотел слить топливо
Ксения Стриж о приемном ребенке: «Я не усыновляла Никиту»
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Шнуров закрутил роман с подругой собственной экс-жены
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
В соцсетях спорят, на кого больше похожа дочка Дакоты и Соколовского
Российские школьники взяли три золота на олимпиаде по биологии в Тегеране
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото
Поклонники разочарованы фотопробами Харатьяна в «Гардемарины 4»
СМИ: Россия выиграла суд против Уркаины в ВТО: последствия
Мост из РФ в Китай обрушился в Амур - видео
В Екатеринбурге рухнула карусель с маленькими детьми
СМИ сообщили об инциденте с заложниками в Москве
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест 6-х детей - СМИ
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Фоторепортажи
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
06:39 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский мэр объяснил мытьё улиц в дождь

Сергей Ерёмин начал отвечать на вопросы горожан.

Источник: Reuters

Глава Красноярска Сергей Ерёмин объяснил, зачем дороги моют в дождь. По словам мэра, это технологически оправдано и эффективно.

«Дождь — это как замачивание во время стирки», — отметил Ерёмин. Дождевая вода размачивает грязь, а поливомоечная машина смывает её напором воды. В сухую погоду спецтехнике пришлось бы тратить больше воды и топлива, чтобы разбить засохшую грязь. Кроме того, добиться такого эффекта нельзя за один раз — машина совершали бы несколько рейсов.

Мэр города пообещал, что будет отвечать на подобные насущные вопросы горожан регулярно. Для этого в своей Инстаграм-аккаунте он открыл рубрику «Спрашивали? Отвечаем!».

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 Красноярцу вручили 30 тысяч за информацию о сбежавшем из колонии воре...
Ремонт улицы Ленина поставил в пробки весь центр Красноярска
Белый дом сообщил о единственной договоренности Трампа и Путина
Легковые автомобили россиян поставят на военный учет
Ученые рассказали о пользе плохого настроения
"Роснефть" обнаружила "утечку" 89 млрд рублей
Как выглядит самый необычный пляж Европы (фото)
Путина попросили вмешаться в войну в Йемене
Из Стены Плача в Иерусалиме выпал стокилограммовый камень
Спорт
Девушки плакали, когда говорил Игнашевич. Душевная встреча ЦСКА Армейцы встретились с болельщиками, и это было очень эмоционально
Hi-Tech
Названа дата «смерти» Sony PlayStation 4 Стало известно, когда ждать Sony PlayStation 5.
Авто
Дальнобойщик жёстко наказал вора, который хотел слить топливо Инцидент, который произошёл на испанском грузовом паркинге, сейчас обсуждает вся дальнобойная общественность Европы
Кино
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото Производство второго сезона популярного сериала ранее было приостановлено — по данным СМИ, из-за беременности актрисы
Недвижимость
Улетели: сколько денег оставили в Москве иностранные болельщики
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Названы самые недорогие курорты Крыма
Курортник снял жилье у моря и попал в цыганский лагерь
Леди
Это неродное: звезды до и после наращенных волос Вспоминаем самые разительные примеры до и после появления накладных прядей в жизни знаменитостей
Дети
Дмитрий Тарасов растрогал соцсети снимком с новорожденной дочкой Как футболист назвал свою вторую дочь, пока неизвестно.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь