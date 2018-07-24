Красноярский мэр объяснил мытьё улиц в дождь

«Дождь — это как замачивание во время стирки», — отметил Ерёмин. Дождевая вода размачивает грязь, а поливомоечная машина смывает её напором воды. В сухую погоду спецтехнике пришлось бы тратить больше воды и топлива, чтобы разбить засохшую грязь. Кроме того, добиться такого эффекта нельзя за один раз — машина совершали бы несколько рейсов.