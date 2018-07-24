Красноярский мэр объяснил мытьё улиц в дождь
Сергей Ерёмин начал отвечать на вопросы горожан.
Сергей Ерёмин начал отвечать на вопросы горожан.
Глава Красноярска Сергей Ерёмин объяснил, зачем дороги моют в дождь. По словам мэра, это технологически оправдано и эффективно.
«Дождь — это как замачивание во время стирки», — отметил Ерёмин. Дождевая вода размачивает грязь, а поливомоечная машина смывает её напором воды. В сухую погоду спецтехнике пришлось бы тратить больше воды и топлива, чтобы разбить засохшую грязь. Кроме того, добиться такого эффекта нельзя за один раз — машина совершали бы несколько рейсов.
Мэр города пообещал, что будет отвечать на подобные насущные вопросы горожан регулярно. Для этого в своей