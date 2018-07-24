С 24 по 26 июля обесточат десятки улиц в Ростове
Об отключениях сообщают в «Донэнерго».
Об отключениях сообщают в «Донэнерго».
Список адресов:
Во вторник, 24 июля с 06:00 до 20:00 обесточат поселок Кумженский, садоводческие товарищества «Рыбник» и «Бытовик», а также СНТ «Донстрой». А с 09:00 до 17:00 света не будет на проспекте 40-летия Победы, 37/1, 27б, 13/5, 37д, 37е, 37 г; улице Школьной, 18−28, 17−29; в переулке Клавишном, 5−13, 20−26; на улицах Горсоветской, 70−88, 79; Пушкинской, 93−107, 115, 117; в переулке Газетном, 72−78, 79−87. В этот же день с 09:00 до 15:30 электроэнергии не будет на улице Шоссейной, 51−172.
В среду, 25 июля, в первой половине дня света не будет на Пушкинской, 169, 134, 169/163, 171, 173−176; Максима Горького, 166−174; Университетском, 115. А с 09:00 до 17:00 обесточат дома на проспекте 40-летия Победы, 53б, 53 В, 53д, 53е, 55а, 55б, 55 В, 55 г, 55д, 55е; на улицах Рябышева, 38−58, 43−83; 36-й Линии, 23−39, 30−56; 38-й Линии, 18−70, 29−89; Тюхряева, 53−67, 56−62: на проспекте Михаила Нагибина, 19.
В четверг, 26 июля, с 09:00 до 13:00 планируется отключение электроэнергии по адресам: переулок Уральский, 104−130, 95−103; переулок Ухтомский, 71−135, 80−136; улица Украинская, 71−81, 56−58. А во второй половине дня — проспект Михаила Нагибина, 19.
Также в четверг с 09:00 до 17:00 свет отключат на улицах Татарской, 70−112, 71−119; Белорусской, 189−221; в переулке Мезенском, 2−28, 39−87; на улице Славинской, 65−79; в переулках Охотском, 40−82, 39−81; Сахалинском, 40−84, 45−89; 2-м Сахалинском, 4−24, 1−23; 3-м Сахалинском, 2−20, 1−17; 4-м Сахалинском, 2−16, 1−13; на улице Украинской, 152−166, 151−175; в переулке Мезенском, 1−27; переудке Охотском, 1−31, 2−38; на улице Алтайской, 30−36, 29−35; в переулке Сахалинском 1−39, 2−38; на улице Белорусской, 182−194, 203−215; в переулках Танаисском, 1−7, 2−6; Тузлове, 1−7, 2−8; Покровском, 1−11, 2−8; Чертковском; Самбекском; Синегорском, сообщает