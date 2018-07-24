Посещать леса Черемховского и Заларинского районов нельзя до 3 августа
Это связано с сильным задымлением от лесных пожаров на севере Иркутской области и Красноярском крае.
Это связано с сильным задымлением от лесных пожаров на севере Иркутской области и Красноярском крае.
Посещать леса в Заларинском и Черемховском районах нельзя до 3 августа. Как 23 июля сообщила
Менее чем за две недели специалисты распылили с самолета Ан-2 биопрепарат на площади 20 800 га. Теперь министерство планирует провести учет эффективности проведенных работ — сотрудники отдела охраны и защиты лесов обследуют обработанные участки и проверят, насколько сократилась численность вредителей. Обследование продлится до конца июля.
«Еще 10 дней после окончания работ доступ населения в леса ограничен. Принимать в пищу ягоды и грибы, произрастающие на обработанной территории, пока не безопасно», — сообщил министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.
Ранее, в мае 2018 года, были проведены работы по обработке лесов от сибирского шелкопряда наземным способом с помощью распылителей в Качугском районе на Байкальской природной территории. Согласно лесопатологическому обследованию, эффективность работ составила 93,1%, что выше нормы.