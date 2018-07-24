Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"А как же транзит газа?": заявление Порошенко удивило эксперта
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Женщина родила в ресторане быстрого питания (фото)
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Готовы ли вы платить за работу по дому: опрос
«Раскаиваюсь каждый день»Как изменил Америку скандал с Моникой Левински
В соцсетях спорят, на кого больше похожа дочка Дакоты и Соколовского
Российские школьники взяли три золота на олимпиаде по биологии в Тегеране
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
32-летняя Глюк’оZа показала фото в чересчур открытом купальнике
Более 3 млн РФ должна выплатить Pussy Riot - СМИ
В Актау убит игрок КВН: по словам очевидцев, его ранили случайно
Пенсионный фонд представил расчеты по росту пенсий
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест 6-х детей - СМИ
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
07:04 (мск), источник: АиФ Иркутск

Посещать леса Черемховского и Заларинского районов нельзя до 3 августа

Это связано с сильным задымлением от лесных пожаров на севере Иркутской области и Красноярском крае.

Посещать леса в Заларинском и Черемховском районах нельзя до 3 августа. Как 23 июля сообщила пресс-служба правительства Иркутской области, там закончились работы по уничтожению очагов сибирского шелкопряда.

Менее чем за две недели специалисты распылили с самолета Ан-2 биопрепарат на площади 20 800 га. Теперь министерство планирует провести учет эффективности проведенных работ — сотрудники отдела охраны и защиты лесов обследуют обработанные участки и проверят, насколько сократилась численность вредителей. Обследование продлится до конца июля.

«Еще 10 дней после окончания работ доступ населения в леса ограничен. Принимать в пищу ягоды и грибы, произрастающие на обработанной территории, пока не безопасно», — сообщил министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.

Ранее, в мае 2018 года, были проведены работы по обработке лесов от сибирского шелкопряда наземным способом с помощью распылителей в Качугском районе на Байкальской природной территории. Согласно лесопатологическому обследованию, эффективность работ составила 93,1%, что выше нормы.

Все новости региона
Платим из-за страха. Поборы в школах и детских садах набирают новые обороты
Белый дом сообщил о единственной договоренности Трампа и Путина
Легковые автомобили россиян поставят на военный учет
Ученые рассказали о пользе плохого настроения
"Роснефть" обнаружила "утечку" 89 млрд рублей
Как выглядит самый необычный пляж Европы (фото)
Путина попросили вмешаться в войну в Йемене
Из Стены Плача в Иерусалиме выпал стокилограммовый камень
Спорт
Девушки плакали, когда говорил Игнашевич. Душевная встреча ЦСКА Армейцы встретились с болельщиками, и это было очень эмоционально
Hi-Tech
Названа дата «смерти» Sony PlayStation 4 Стало известно, когда ждать Sony PlayStation 5.
Авто
Дальнобойщик жёстко наказал вора, который хотел слить топливо Инцидент, который произошёл на испанском грузовом паркинге, сейчас обсуждает вся дальнобойная общественность Европы
Кино
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото Производство второго сезона популярного сериала ранее было приостановлено — по данным СМИ, из-за беременности актрисы
Недвижимость
Улетели: сколько денег оставили в Москве иностранные болельщики
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Названы самые недорогие курорты Крыма
Курортник снял жилье у моря и попал в цыганский лагерь
Леди
Это неродное: звезды до и после наращенных волос Вспоминаем самые разительные примеры до и после появления накладных прядей в жизни знаменитостей
Дети
Дмитрий Тарасов растрогал соцсети снимком с новорожденной дочкой Как футболист назвал свою вторую дочь, пока неизвестно.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь