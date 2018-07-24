В Омске на День города устроят собачьи бега
В соревнованиях примут участие терьеры, лабрадоры, английские доги и другие породы собак.
В соревнованиях примут участие терьеры, лабрадоры, английские доги и другие породы собак.
В День города, 4 августа, на площади Победы состоятся показательные выступление собак «Дог-кросс». Собаки разных пород будут соревноваться в двух дисциплинах: каникросс (бег владельца с собакой) и байкджоринг (буксировка велосипедиста одной или двумя собаками). Дистанция составляет 200 и 400 метров.
Как сообщили порталу Om1.ru в
Алексей Фадин, глава департамента спорта:
— Соревнования собак всегда привлекают омичей. Выступления четвероногих очень зрелищны, их сопровождает особая, теплая и добрая атмосфера. Уверен, что «Дог-кросс» объединит людей всех возрастов, пройдет ярко и эмоционально.
Омичам разрешается сфотографироваться с