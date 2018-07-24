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08:47 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на День города устроят собачьи бега

В соревнованиях примут участие терьеры, лабрадоры, английские доги и другие породы собак.

Источник: Om1.ru
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В День города, 4 августа, на площади Победы состоятся показательные выступление собак «Дог-кросс». Собаки разных пород будут соревноваться в двух дисциплинах: каникросс (бег владельца с собакой) и байкджоринг (буксировка велосипедиста одной или двумя собаками). Дистанция составляет 200 и 400 метров.

Как сообщили порталу Om1.ru в пресс-службе департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта, ожидается, что в забегах примут участие йоркширские и стаффордширские терьеры, лабрадоры, цвергшнауцеры, мальтийские хохлатые, английские доги и собаки северных ездовых пород.

Алексей Фадин, глава департамента спорта:

 — Соревнования собак всегда привлекают омичей. Выступления четвероногих очень зрелищны, их сопровождает особая, теплая и добрая атмосфера. Уверен, что «Дог-кросс» объединит людей всех возрастов, пройдет ярко и эмоционально.

Омичам разрешается сфотографироваться с собаками-участниками забегов. Начало соревнований 4 августа в 13:00 на площади Победы.

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