Каждому по порталу: хокимият Ташкента запустит новый портал для сбора обращений жителей

«В скором времени все обращения жителей Ташкента будут собираться на едином портале. Вне зависимости от того, каким образом было подано заявление — канцелярия, call центр, web-сайт или же мобильное приложение — все будет рассмотрено и проконтролировано в соответствии с законом», — отмечается на странице в хокимията Ташкента в Facebook.
Кроме того, столичная администрация пообещала, что в течение трех месяцев будет открыта специальная горячая линия для обращений жителей столицы.
«В данный момент ведутся все необходимые инженерно-технические работы», — отметили в хокимияте Ташкента.