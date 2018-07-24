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08:35 (мск), источник: Podrobno.uz

Каждому по порталу: хокимият Ташкента запустит новый портал для сбора обращений жителей

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Хокимият Ташкента в ближайшее время планирует запустить еще один портал для сбора обращений жителей, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

«В скором времени все обращения жителей Ташкента будут собираться на едином портале. Вне зависимости от того, каким образом было подано заявление — канцелярия, call центр, web-сайт или же мобильное приложение — все будет рассмотрено и проконтролировано в соответствии с законом», — отмечается на странице в хокимията Ташкента в Facebook.

Кроме того, столичная администрация пообещала, что в течение трех месяцев будет открыта специальная горячая линия для обращений жителей столицы.

«В данный момент ведутся все необходимые инженерно-технические работы», — отметили в хокимияте Ташкента.

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