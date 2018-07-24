Каждому по порталу: хокимият Ташкента запустит новый портал для сбора обращений жителей

«В скором времени все обращения жителей Ташкента будут собираться на едином портале. Вне зависимости от того, каким образом было подано заявление — канцелярия, call центр, web-сайт или же мобильное приложение — все будет рассмотрено и проконтролировано в соответствии с законом», — отмечается на странице в хокимията Ташкента в Facebook.