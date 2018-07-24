Ребенок с двумя лицами родился в Индонезии
В Индонезии родился ребенок с двумя лицами и парой мозгов, заключенных в одну голову. Мальчик по имени Гилан Эндика родился в индонезийском городе Батам. У него одно тело, две руки и две ноги, но
В Индонезии родился ребенок с двумя лицами и парой мозгов, заключенных в одну голову. Мальчик по имени Гилан Эндика родился в индонезийском городе Батам. У него одно тело, две руки и две ноги, но
В Индонезии родился ребенок с двумя лицами и парой мозгов, заключенных в одну голову. Об этом сообщает Daily Mail.
Мальчик по имени Гилан Эндика (Gilang Andika) родился в индонезийском городе Батам. На данный момент ему два месяца. У него одно тело, две руки и две ноги, но
Издание отмечает, что деформация головы и присутствие мозга и лица
Мать Гилана рассказала, что не знала о состоянии сына в утробе вплоть до родов. Женщина трижды проходила проверку ультразвуком, но она ничего не показала. Доктор, присматривающий за ребенком, рассказал, что родителям посоветовали обратиться к больницу в Джакарте с хорошим оборудованием и первоклассными хирургами.