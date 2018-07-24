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07:01 (мск), источник: Baikal-info.ru

Сельских жителей Иркутской области беспокоят условия оказания медпомощи

Жителей сельской местности в Иркутской области больше беспокоят условия оказания медицинской помощи и её организация, а также лекарственных средств. К врачам, как правило, претензий нет. Такой вывод сделали активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта при обсуждении результатов мониторинга доступности медпомощи в малых населенных пунктах. Как сообщает 24 июля 2108 года пресс-служба, именно эти проблемы в числе первых поднимали жители и представители местных администраций.

Источник: AP 2018

Ранее эксперты ОНФ провели оценку доступности и условий оказания медицинской помощи в 16 населенных пунктах Иркутской области с численностью населения до 2 тыс. человек. В деревнях Ревякина, Черемушка, Бургаз, Бутырки, Сосновый Бор, Коты Иркутского района и селе Талая Тайшетского района активисты ОНФ побывали с выездными рейдами и лично осмотрели фельдшерско-акушерские пункты. Мнение жителей поселков Заларинского, Усольского, Черемховского, Эхирит-Булагатского и Ольхонского районов общественники узнали при помощи заочного анкетирования.

Активисты ОНФ обращали внимание на внешнее и внутреннее состояние зданий медицинских организаций, санитарно-гигиенические условия, техническую оснащенность, укомплектованность кадрами, режим работы и транспортную доступность. Информируя об итогах мониторинга, представители ОНФ особо отметили выявленные недостатки в ФАПе в селе Талая. В новом медучреждении протекала кровля, дизель-генератор находился в неисправном состоянии, отопительная система не обеспечивала необходимую температуру, не работала вентиляция, отсутствовал пандус, дверные проемы перекошены, отмостки по периметру здания разрушены.

«На момент осмотра, в мае текущего года, здание производило удручающее впечатление. Возникли вопросы и к эффективности использования бюджетных средств. Однако на сегодняшний день, после обращения активистов ОНФ, подрядчики устранили большую часть недостатков», — отметил член регионального штаба ОНФ Сергей Апанович.

Выявлены недостатки и в медицинском пункте деревни Сосновый Бор, где из-за протечек крыши не работает освещение в холле, краска отстает во всех помещениях. Похожие проблемы зафиксированы и в ФАПах в деревнях Бургаз и Коты. Эксперты ОНФ также отметили, что ни одно из проверенных медучреждений не соответствует требованиям к техническому оснащению. Компьютеры имеются только в двух учреждениях из пяти. Отметили эксперты ОНФ и положительные примеры. Так, жители деревень Черемушка и Ревякина довольны качеством и условиями оказания медицинской помощи.

Эксперты ОНФ предложили усилить контроль со стороны органов власти Иркутской области за подрядными организациями, возводящими новые ФАПы, а также установить повышенные стандарты качества к конструкции новых учреждений. Принято решение отдельно обсудить предложения по организации работы аптечных пунктов на базе ФАПов.

«При реализации нового майского указа президента РФ в течение 2018−2020 гг. в населённых пунктах с численностью до 2 тыс. человек должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Общероссийский народный фронт продолжит вести мониторинг ситуации на местах для того, чтобы задача шаговой доступности медицины была решена качественно», — подытожила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Наталья Протопопова.

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