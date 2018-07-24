Сельских жителей Иркутской области беспокоят условия оказания медпомощи

Источник: AP 2018

Ранее эксперты ОНФ провели оценку доступности и условий оказания медицинской помощи в 16 населенных пунктах Иркутской области с численностью населения до 2 тыс. человек. В деревнях Ревякина, Черемушка, Бургаз, Бутырки, Сосновый Бор, Коты Иркутского района и селе Талая Тайшетского района активисты ОНФ побывали с выездными рейдами и лично осмотрели фельдшерско-акушерские пункты. Мнение жителей поселков Заларинского, Усольского, Черемховского, Эхирит-Булагатского и Ольхонского районов общественники узнали при помощи заочного анкетирования.

Активисты ОНФ обращали внимание на внешнее и внутреннее состояние зданий медицинских организаций, санитарно-гигиенические условия, техническую оснащенность, укомплектованность кадрами, режим работы и транспортную доступность. Информируя об итогах мониторинга, представители ОНФ особо отметили выявленные недостатки в ФАПе в селе Талая. В новом медучреждении протекала кровля, дизель-генератор находился в неисправном состоянии, отопительная система не обеспечивала необходимую температуру, не работала вентиляция, отсутствовал пандус, дверные проемы перекошены, отмостки по периметру здания разрушены.

«На момент осмотра, в мае текущего года, здание производило удручающее впечатление. Возникли вопросы и к эффективности использования бюджетных средств. Однако на сегодняшний день, после обращения активистов ОНФ, подрядчики устранили большую часть недостатков», — отметил член регионального штаба ОНФ Сергей Апанович.

Выявлены недостатки и в медицинском пункте деревни Сосновый Бор, где из-за протечек крыши не работает освещение в холле, краска отстает во всех помещениях. Похожие проблемы зафиксированы и в ФАПах в деревнях Бургаз и Коты. Эксперты ОНФ также отметили, что ни одно из проверенных медучреждений не соответствует требованиям к техническому оснащению. Компьютеры имеются только в двух учреждениях из пяти. Отметили эксперты ОНФ и положительные примеры. Так, жители деревень Черемушка и Ревякина довольны качеством и условиями оказания медицинской помощи.

Эксперты ОНФ предложили усилить контроль со стороны органов власти Иркутской области за подрядными организациями, возводящими новые ФАПы, а также установить повышенные стандарты качества к конструкции новых учреждений. Принято решение отдельно обсудить предложения по организации работы аптечных пунктов на базе ФАПов.