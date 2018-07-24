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08:43 (мск), источник: АиФ Омск

«Арена-Омск» может закрыться перед началом хоккейного сезона

Рабочие нашли трещины в фундаменте здания во время ремонта.

Источник: Аргументы и факты

Президент ХК «Авангард» Максим Сушинский прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг домашнего стадиона команды «Арены-Омск». В межсезонье клуб начал ремонтировать интерьер и модернизировать инженерные системы здания.

В процессе работ появились непредвиденные трудности, после чего в срочном порядке понадобилась помощь лучших ресурсов и специалистов. По информации «Спорт-Экспресса», трудности появились из-за трещин в фундаменте здания.

— В настоящий момент консультации и экспертизы еще продолжаются. Но поскольку до начала сезона остается не так много времени, клуб обязан проработать все сценарии и запасные варианты. Мы будем сообщать о том, как развивается ситуация, — рассказал Максим Сушинский пресс-службе клуба.

Добавим, что в предыдущие годы комплексные обследования на арене не проводились. Спортивный комплекс открылся в 2007 году.

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