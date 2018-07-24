«Арена-Омск» может закрыться перед началом хоккейного сезона

Источник: Аргументы и факты

Президент ХК «Авангард» Максим Сушинский прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг домашнего стадиона команды «Арены-Омск». В межсезонье клуб начал ремонтировать интерьер и модернизировать инженерные системы здания.

В процессе работ появились непредвиденные трудности, после чего в срочном порядке понадобилась помощь лучших ресурсов и специалистов. По информации «Спорт-Экспресса», трудности появились из-за трещин в фундаменте здания.

— В настоящий момент консультации и экспертизы еще продолжаются. Но поскольку до начала сезона остается не так много времени, клуб обязан проработать все сценарии и запасные варианты. Мы будем сообщать о том, как развивается ситуация, — рассказал Максим Сушинский пресс-службе клуба.