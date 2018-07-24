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07:00 (мск), источник: АиФ Иркутск

Ливни и грозы накроют Иркутскую область

В некоторых районах ожидается град.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 89% 761 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: AP 2018

Сильные дожди, ливни и грозы пройдут с 25 по 27 июля в некоторых районах Иркутской области. Как сообщает Иркутскгидрометцентр, в селеопасных районах ожидаются продолжительные сильные дожди, грозы, град и северо-западный ветер 13 — 18 м/с. В центральных, южных и верхнеленских районах днем 26 июля и ночью 27 июля поднимется ветер 16−21 м/с.

Ночью 25 июля в Иркутской области будет +13,+18, при прояснении +4,+9, днем +26,+31, при облачной погоде +16,+21; 26 июля — ночью +13,+18, при прояснении +5,+10, днем +21,+26, при облачной погоде +13,+18.

24—26 июля по области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. Кроме того, во второй половине дня 24 июля ожидается дождь в западных районах области.

Главное управление МЧС России по Иркутской области рекомендует избегать дальних поездок из-за возможного ухудшения видимости на дорогах. В случае происшествий, вызванных неблагоприятными погодными явлениями, обратитесь в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.

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