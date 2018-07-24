Ливни и грозы накроют Иркутскую область
В некоторых районах ожидается град.
В некоторых районах ожидается град.
Сильные дожди, ливни и грозы пройдут с 25 по 27 июля в некоторых районах Иркутской области. Как сообщает Иркутскгидрометцентр, в селеопасных районах ожидаются продолжительные сильные дожди, грозы, град и
Ночью 25 июля в Иркутской области будет +13,+18, при прояснении +4,+9, днем +26,+31, при облачной погоде +16,+21; 26 июля — ночью +13,+18, при прояснении +5,+10, днем +21,+26, при облачной погоде +13,+18.
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Главное управление МЧС России по Иркутской области рекомендует избегать дальних поездок