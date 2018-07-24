В Красноярске могут объявить режим НМУ
А блогер Илья Варламов не смог снять красивый закат.
А блогер Илья Варламов не смог снять красивый закат.
С утра над городом нависла дымка, и прогноз Среднесибирского УГМС неутешительный: в Красноярске ожидаются погодные условия, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе.
В связи с этим в Красноярске может быть объявлен режим НМУ.
А вот и первые впечатления московского блогера Ильи Варламова, который прилетел в Красноярск для прогулки с мэром: «Прилетел в Красноярск! Город опутан смогом, так что снять красивый закат пока не получается. Но я все равно счастлив!
К слову, первые вопросы красноярцев связаны с ливневкой и отменой автобусных маршрутов.