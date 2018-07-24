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11:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске могут объявить режим НМУ

А блогер Илья Варламов не смог снять красивый закат.

Источник: Комсомольская правда

С утра над городом нависла дымка, и прогноз Среднесибирского УГМС неутешительный: в Красноярске ожидаются погодные условия, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

В связи с этим в Красноярске может быть объявлен режим НМУ.

А вот и первые впечатления московского блогера Ильи Варламова, который прилетел в Красноярск для прогулки с мэром: «Прилетел в Красноярск! Город опутан смогом, так что снять красивый закат пока не получается. Но я все равно счастлив! Во-первых, красноярский “Енисей” недавно представил очень крутую форму, которую я надеюсь купить. Во-вторых, в Красноярске есть ресторан 0,75 (один из лучших в России). В-третьих, тут есть на что посмотреть и есть где с удовольствием погулять, чем я и собираюсь заняться. А завтра снимаем мэра! Если есть острые вопросы, пишите в комменты — задам!».

К слову, первые вопросы красноярцев связаны с ливневкой и отменой автобусных маршрутов.

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