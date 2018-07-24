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07:47 (мск), источник: Informburo.kz

Казахстанцы осознанно нарушают ПДД, потому что торопятся

Рейтинг самых распространённых нарушений ПДД в Казахстане.

Источник: Informburo.kz

Специалисты страховой компании «Номад Иншуранс» провели опрос среди клиентов и составили рейтинг самых распространённых нарушений.

83% опрошенных хотя бы раз за последнюю неделю стали свидетелями нарушений ПДД со стороны других водителей и пешеходов. При этом 47% респондентов честно признались, что как минимум один раз сами нарушили правила дорожного движения. Большинство чётко осознавали риск, но всё равно пошли на это.

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Самые распространённые причины нарушений — это спешка, желание сократить путь и невнимательность.

По результатам исследования, самым распространённым нарушением среди автолюбителей стало несоблюдение правил маневрирования (78%): неправильное перестроение, повороты, развороты, остановки, опасные манёвры.

Большинство опрошенных заявило, что постоянно сталкиваются с этим нарушением: многие водители либо не знают правил вовсе, либо намеренно нарушают их, рискуя не только собой, но и другими участниками движения.

Превышение скоростного режима также стало одним из самых распространённых нарушений (71%). Однако в 2018 году штрафы за него стали меньше. За превышение скорости от 10 до 20 км/час штраф — 5 МРП, за превышение скорости от 20 до 40 км/час — 10 МРП, за превышение скорости свыше 40 км/час — 20 МРП. За повторное нарушение в течение года — 30 МРП.

Несмотря на то, что машина — средство передвижения повышенного риска, и зачастую причиной ДТП становятся именно автовладельцы, пешеходы тоже нарушают правила. Так считают 67% опрошенных. Самый распространённый случай — переход дороги в неположенном месте.

«Использование мобильного телефона во время езды — тоже частое нарушение. Так считают 56% опрошенных. Если водитель на скорости 50 км/час отвлечётся на телефон хотя бы на несколько секунд, это многократно повысит риск ДТП. К примеру, учёные Вирджинского института техники и транспорта выяснили, что разговор по телефону за рулём повышает риск аварии в 3,6 раза», — говорится в исследовании.

Парковка в неположенных местах (53%), не пристёгнутый ремень (23%) и выезд на встречную полосу (19%) занимают последние строчки рейтинга нарушений.

Чтобы обезопасить себя на дорогах, специалисты «Номад Иншуранс» рекомендуют автовладельцам соблюдать ПДД, не превышать разрешённой скорости, а также соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями, контролировать степень износа протектора, проверять давление в шинах, обеспечить циркуляцию воздуха в салоне, вовремя менять щётки стеклоочистителя, включать фары во время дождя и принимать меры, чтобы оставаться бодрым.

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