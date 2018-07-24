ЕПИГУ начал свою работу в новом режиме
Новая версия ЕПИГУ — my.gov.uz начала полноценно функционировать. Ранее данная версия сайта находилась в тестовом режиме по адресу my2.gov.uz.
Новая версия ЕПИГУ — my.gov.uz начала полноценно функционировать. Ранее данная версия сайта находилась в тестовом режиме по адресу my2.gov.uz.
Кроме того, на ЕПИГУ запущены три новые услуги.
Это — получение справки о наличии/отсутствии собственного жилья, государственная регистрация ипотеки и договора об ипотеке зданий и сооружений, а также вещных прав на земельный участок и разрешение на производство
Стоит отметить, что для обеспечения удобности населения предусмотрена возможность нахождения предыдущих обращений и их контроль со старой версии ЕПИГУ.