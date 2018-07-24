ЕПИГУ начал свою работу в новом режиме

Кроме того, на ЕПИГУ запущены три новые услуги.

Это — получение справки о наличии/отсутствии собственного жилья, государственная регистрация ипотеки и договора об ипотеке зданий и сооружений, а также вещных прав на земельный участок и разрешение на производство строительно-монтажных работ.