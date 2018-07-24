Узбекские футболисты разгромили туркменских со счетом 4:1

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. На международном турнире «CAFA U-15 championship» команда Узбекистана выиграла у туркменских футболистов со счетом 4:1.

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В Ташкенте с 22 по 30 июля проходит международный турнир, где участвуют футболисты до 15 лет из Узбекистана, Ирана, Туркменистана, Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана.

Вчера в рамках первого тура команда Азамата Абдураимова сыграла против сборной Туркменистана и одержала уверенную победу со счетом 4:1, передает пресс-служба НОК Узбекистана.

В других матчах Кыргызстан проиграл Ирану со счетом 0:2, а Таджикистан отправил в ворота Афганистана три безответных мяча.