Назван самый криминальный район Алматы

Согласно данным Карты уголовных правонарушений на сайте Генпрокуратуры РК, Алматы является самым криминальным городом в Казахстане, передает Zakon.kz.

Читайте также Головной арык в Алматы благоустроят и местами расширят до 15 метров

Всего за 7 месяцев в южной столице зафиксировано более 33 тысяч преступлений.

В рейтинге регионов с высокой криминогенной обстановкой также присутствуют Алматинская, Карагандинская, Туркестанская, Восточно-Казахстанская области, а также Астана.

Наименьший криминогенный фон наблюдается в Мангыстауской (3316), Атырауской (4100), СКО (4315) и Кызылординской (4523) областях.

В разрезе районов самым криминогенным стал Алмалинский район Алматы с 7649 зафиксированных преступлений. За ним идет Ауэзовский район с 5591 преступлениями, а затем Бостандыкский район — 5265.

Меньше всего правонарушений в Наурызбайском районе — 1323.