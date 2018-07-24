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08:03 (мск), источник: Zakon.kz

Назван самый криминальный район Алматы

Всего за 7 месяцев в южной столице зафиксировано более 33 тысячи преступлений.

Согласно данным Карты уголовных правонарушений на сайте Генпрокуратуры РК, Алматы является самым криминальным городом в Казахстане, передает Zakon.kz.

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Всего за 7 месяцев в южной столице зафиксировано более 33 тысяч преступлений.

В рейтинге регионов с высокой криминогенной обстановкой также присутствуют Алматинская, Карагандинская, Туркестанская, Восточно-Казахстанская области, а также Астана.

Наименьший криминогенный фон наблюдается в Мангыстауской (3316), Атырауской (4100), СКО (4315) и Кызылординской (4523) областях.

В разрезе районов самым криминогенным стал Алмалинский район Алматы с 7649 зафиксированных преступлений. За ним идет Ауэзовский район с 5591 преступлениями, а затем Бостандыкский район — 5265.

Меньше всего правонарушений в Наурызбайском районе — 1323.

Самым распространенным видом преступлений в Алматы являются кражи (1958), мошенничества (205) и грабеж (113).

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