Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ахеджакова, находясь в Крыму, сменила отношение к РФ - СМИ
Дальнобойщик жестко наказал вора, который хотел слить топливо
Дмитрий Тарасов растрогал соцсети снимком с новорожденной дочкой
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Одеваем звезд: 42-летняя Волочкова в купальнике (без шпагата)
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
Дочь Веры Глаголевой улетела в США накануне родов
Ксения Стриж о приемном ребенке: «Я не усыновляла Никиту»
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото
Поклонники разочарованы фотопробами Харатьяна в «Гардемарины 4»
Насиловал и убивал: в Бурятии спустя 17 лет пойман маньяк
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Идея Путина о новом референдуме вызвала резонанс в Донбассе
Посол США в России отказался уходить в отставку
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест 6-х детей - СМИ
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
40Самые яркие болельщики ЧМ
07:44 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярцев предупреждают о взрывных работах на правом берегу

Жителей просят слушать звуковые сигналы.

Сегодня, 24 июля, на правобережье Красноярска прогремят взрывы.

Работы будет производить на карьере «Чёрный мыс» с 12:00 до 16:00 ООО «Красноярский цемент». Опасная зона по разлету кусков породы устанавливается 500 метров. Жителей просят слушать звуковые сигналы:

— «предупредительный» — один продолжительный сигнал сиреной — по этому сигналу вводится опасная зона;- «боевой» — два продолжительных сигнала сиреной — перед взрывом;- «отбой» — три коротких сигнала сиреной — после окончания проведения взрывных работ и осмотра места взрыва.

Все новости региона
Платим из-за страха. Поборы в школах и детских садах набирают новые обороты
Белый дом сообщил о единственной договоренности Трампа и Путина
Легковые автомобили россиян поставят на военный учет
Конгресс США продлил запрет на военное сотрудничество с Россией
«На камне проступили буквы»: самые необычные святыни России
"Роснефть" обнаружила "утечку" 89 млрд рублей
Как выглядит самый необычный пляж Европы (фото)
Путина попросили вмешаться в войну в Йемене
Спорт
Девушки плакали, когда говорил Игнашевич. Душевная встреча ЦСКА Армейцы встретились с болельщиками, и это было очень эмоционально
Hi-Tech
Названа дата «смерти» Sony PlayStation 4 Стало известно, когда ждать Sony PlayStation 5.
Авто
Дальнобойщик жёстко наказал вора, который хотел слить топливо Инцидент, который произошёл на испанском грузовом паркинге, сейчас обсуждает вся дальнобойная общественность Европы
Кино
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото Производство второго сезона популярного сериала ранее было приостановлено — по данным СМИ, из-за беременности актрисы
Недвижимость
Улетели: сколько денег оставили в Москве иностранные болельщики
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Названы самые недорогие курорты Крыма
Курортник снял жилье у моря и попал в цыганский лагерь
Леди
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х Сегодня мы вспомним секс-символов или просто суперпопулярных исполнителей 90-х и 00-х годов
Дети
Дмитрий Тарасов растрогал соцсети снимком с новорожденной дочкой Как футболист назвал свою вторую дочь, пока неизвестно.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь