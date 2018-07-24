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07:55 (мск), источник: Восток Медиа

Главный синоптик Приморья рассказал, почему Хабаровску не повезло

Главный синоптик Приморья Борис Кубай заявил, что экс-тайфун «Ампил» взял более северное направление, поэтому главный удар стихии придётся на Хабаровск, а не Приморье, сообщает РИА «Восток-Медиа».

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Источник: Восток Медиа

На сайте портала «Примпогода» появилась уточнённая информация о траектории тайфуна «Ампил», который, как предполагалось, мог вызвать в регионе интенсивные ливни.

По словам Кубая, расчёты показывают, что бывший тайфун «Ампил» выбрал себе несколько более северную траекторию. В связи с этим в среду, 25 июля, в первой половине дня он пройдёт город Харбин и к вечеру окажется над Хабаровском, далее повернёт на восток и, несколько севернее Советской Гавани уйдёт на Сахалин и в Охотском море.

«Таким образом, основные проливные дожди, связанные с бывшим тайфуном, выпадут на территории Хабаровского края. В северных и центральных районах Приморья дожди будут слабее и серьёзной угрозы рекам пока не создадут», — объяснил Борис Викторович.

При этом, уточнили синоптики, в Тихом океане уже формируется новая тропическая депрессия. К концу недели она выйдет на острова Японского архипелага. Однако пока говорить о том, как она повлияет на погоду в Приморье, рано.

«На сегодняшний день ясно одно: в ближайшие 5−7 суток выхода тайфуна на Приморский край не ожидается», — рассказали специалисты «Примпогоды».

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что начало рабочей недели в крае будет жарким, а к концу из-за влияния тайфуна «Ампил» пройдут интенсивные ливни.

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