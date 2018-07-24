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07:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Директором иркутского театра кукол «Аистенок» назначен Андрей Стрельцов

Ранее он работал в драмтеатре.

Новый руководитель в театре кукол «Аистенок». Им стал уже бывший замдиректора по общим вопросам Иркутского академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова Андрей Стрельцов. К работе он приступил 23 июля.

Ранее «Аистенок» 37 лет возглавлял Андрей Калиниченко, который в конце июня 2018 года уволился по собственному желанию.

— Андрей Стрельцов показал себя как хороший организатор в драмтеатре, — сообщили в министерстве культуры и архивов Иркутской области. — Он использует в своей работе новейшие техники и технологии, способен оперативно принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. Особенно ярко профессиональные знания и деловые качества Андрея Стрельцова проявились во время проведения в августе-сентябре 2017 года капитального и текущего ремонтов театра. Он прекрасно организовывал Международный театральный фестиваль современной драматургии им. А. Вампилова, новогодние программы для ветеранов и многое другое.

СПРАВКА «КП».

Андрей Стрельцов в 2010 году окончил Сибирско-американский факультет ИГУ по специальности «Менеджмент организации», в 2016 году — ИРНИТУ по специальности «Строительство». Прошел переподготовку по программе повышения квалификации «Управление в сфере культуры» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Обучался в Высшей школе деятелей сценического искусства «Школа Г. Г. Дадамяна» и получил квалификацию «Менеджер сценического искусства».

В Иркутском драмтеатре работал с 2007 года. В 2015 году стал заместителем директора по общим вопросам.

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