Директором иркутского театра кукол «Аистенок» назначен Андрей Стрельцов
Ранее он работал в драмтеатре.
Ранее он работал в драмтеатре.
Новый руководитель в театре кукол «Аистенок». Им стал уже бывший замдиректора по общим вопросам Иркутского академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова Андрей Стрельцов. К работе он приступил 23 июля.
Ранее «Аистенок» 37 лет возглавлял Андрей Калиниченко, который в конце июня 2018 года уволился по собственному желанию.
— Андрей Стрельцов показал себя как хороший организатор в драмтеатре, — сообщили в министерстве культуры и архивов Иркутской области. — Он использует в своей работе новейшие техники и технологии, способен оперативно принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. Особенно ярко профессиональные знания и деловые качества Андрея Стрельцова проявились во время проведения в
СПРАВКА «КП».
Андрей Стрельцов в 2010 году окончил
В Иркутском драмтеатре работал с 2007 года. В 2015 году стал заместителем директора по общим вопросам.