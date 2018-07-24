Сироты Приморья пытаются получить компенсацию за аренду жилья

Источник: VLADNEWS

Более 200 сирот Приморья обратились за консультацией, чтобы получить компенсацию за аренду жилья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Сообщается, уже 17 человек подали заявление на выплату, остальные планируют обратиться в терротделы позже. Как оказалось, наиболее активными в вопросе получения компенсации оказались жители Надеждинского (40 обращений), Анучинского (34), Спасского (27) и Михайловского (24) районов. Во Владивостоке наибольшее количество консультаций 20, провели специалисты Первомайского терротдела.

Напомним, в мае этого года в Приморском крае принят закон о дополнительной поддержке детей-сирот, инициатором которого стал глава региона Андрей Тарасенко. Документ предусматривает компенсацию расходов по договору найма жилья для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, в том числе, достигших 23-летнего возраста.

Обязательным условием для получения компенсации является включение заявителя в список граждан, имеющих право на обеспечение жильем, либо наличие судебного решения. Право на компенсацию молодые люди получают при условии окончания образовательных учреждений или военной службы по призыву.

Размер компенсации составляет 5 тысяч рублей, если гражданин подлежит обеспечению жильем во Владивостокском городском округе. В остальных случаях ежемесячная выплата составляет 3 тысячи рублей. На новую меру социальной поддержки в бюджете на 2018 год предусмотрели 50 миллионов рублей.