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10:10 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ростовчанка Елена Федоровна Гридчина отметила вековой юбилей

Ростовчанка Елена Федоровна Гридчина 23 июля отметила свой 100-летний юбилей.

Как сообщили в мэрии Ростова, Елену Федоровну персонально поздравил президент Владимир Путин, губернатор Дона Василий Голубев, а также представители городской администрации.

Елена Федоровна Гридчина родилась 23 июля 1918 года в Баку. Во время Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. воевала на 2-ом Украинском фронте в должности заместителя начальника полевого госпиталя № 1355 (врач). После войны жила в Баку, проработала 50 лет в Институте микробиологии, вирусологии и практической медицины. С 1995 года живёт в Ростове-на-Дону. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, медалью «За трудовую доблесть», юбилейными наградами.

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