Ростовчанка Елена Федоровна Гридчина отметила вековой юбилей
Ростовчанка Елена Федоровна Гридчина 23 июля отметила свой 100-летний юбилей.
Ростовчанка Елена Федоровна Гридчина 23 июля отметила свой 100-летний юбилей.
Как сообщили в мэрии Ростова, Елену Федоровну персонально поздравил президент Владимир Путин, губернатор Дона Василий Голубев, а также представители городской администрации.
Елена Федоровна Гридчина родилась 23 июля 1918 года в Баку. Во время Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. воевала на 2-ом Украинском фронте в должности заместителя начальника полевого госпиталя № 1355 (врач). После войны жила в Баку, проработала 50 лет в Институте микробиологии, вирусологии и практической медицины. С 1995 года живёт в