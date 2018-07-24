Ростовчанка Елена Федоровна Гридчина отметила вековой юбилей

Елена Федоровна Гридчина родилась 23 июля 1918 года в Баку. Во время Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. воевала на 2-ом Украинском фронте в должности заместителя начальника полевого госпиталя № 1355 (врач). После войны жила в Баку, проработала 50 лет в Институте микробиологии, вирусологии и практической медицины. С 1995 года живёт в Ростове-на-Дону. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, медалью «За трудовую доблесть», юбилейными наградами.