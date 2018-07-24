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10:21 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярских нарушителей антитабачного закона оштрафовали на миллион рублей

К ответственности привлекли 94 человек.

Источник: Reuters

В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали о штрафах за нарушения антитабачного законодательства в первом полугодии 2018 года.

94 человек привлекли к административной ответственности за продажу сигарет и табака несовершеннолетним, курение в неположенных местах и несоблюдение контроля за курением.

Под штрафы попали 15 юридических лиц, 14 индивидуальных предпринимателей, 32 должностных лица и 33 гражданина. Общая сумма штрафов составила 1 миллион 34,5 тысячи рублей.

В прошлом году за первое полугодие к ответственности привлекли на треть меньше нарушителей.

В России антитабачное законодательство накладывает ограничения на употребление и продажу табака. Курить запрещено в общественных местах — вблизи больниц, ресторанов, спортивных объектов, театров, на детских площадках и др. Курить можно на открытом воздухе на расстоянии не менее 15 метров от общественных учреждений, остановок, спортивных и культурных объектов, а также у себя дома. Предпринимателей штрафуют за отсутствие на предприятиях обустроенных «курилок», за знаки «Курение запрещено».

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