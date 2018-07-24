Красноярских нарушителей антитабачного закона оштрафовали на миллион рублей

94 человек привлекли к административной ответственности за продажу сигарет и табака несовершеннолетним, курение в неположенных местах и несоблюдение контроля за курением.

В России антитабачное законодательство накладывает ограничения на употребление и продажу табака. Курить запрещено в общественных местах — вблизи больниц, ресторанов, спортивных объектов, театров, на детских площадках и др. Курить можно на открытом воздухе на расстоянии не менее 15 метров от общественных учреждений, остановок, спортивных и культурных объектов, а также у себя дома. Предпринимателей штрафуют за отсутствие на предприятиях обустроенных «курилок», за знаки «Курение запрещено».