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08:39 (мск), источник: Om1.ru

В Омске из-за плохой погоды сломались 10 светофоров

Сейчас их экстренно ремонтируют.

Обильный дождь и сильный ветер в Омске негативно сказались на работе светофоров. В данный момент специалисты восстанавливают 10 отключенных объектов, сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

Не перенесли суровое омское лето светофоры, установленные на улице Химиков (остановка «Сады»), на перекрестках Кирова и 15-й Рабочей, 2-й Восточной и Барнаульской, 8-й Восточной и Барнаульской, Мельничной и Южной, Маяковского и Куйбышева, Красных Зорь и Шебалдина, 70 лет Октября и Конева, 6-й Шинной и 3-й Молодежной, Королева и Березовой.
Автомобилистам и пешеходам рекомендуют быть внимательными на дорогах и руководствоваться дорожными знаками. Светофоры будут восстанавливать в течение дня.
Если вы обнаружили неработающий светофор, можно сообщить об этом по телефону — 90−26−83 (круглосуточно).

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