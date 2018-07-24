В Омске из-за плохой погоды сломались 10 светофоров

Не перенесли суровое омское лето светофоры, установленные на улице Химиков (остановка «Сады»), на перекрестках Кирова и 15-й Рабочей, 2-й Восточной и Барнаульской, 8-й Восточной и Барнаульской, Мельничной и Южной, Маяковского и Куйбышева, Красных Зорь и Шебалдина, 70 лет Октября и Конева, 6-й Шинной и 3-й Молодежной, Королева и Березовой.

Автомобилистам и пешеходам рекомендуют быть внимательными на дорогах и руководствоваться дорожными знаками. Светофоры будут восстанавливать в течение дня.

Если вы обнаружили неработающий светофор, можно сообщить об этом по телефону — 90−26−83 (круглосуточно).